« Pouvoir d’achat » Un projet de loi bien mal nommé !

Une nouvelle perte de pouvoir d’achat

Prime de pouvoir d’achat : une attaque en règle contre les augmentations de salaires et la Sécurité sociale

Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez : vous abonner par prélèvement sans engagement, avec une période d'essai à 1€ pendant 15 jours (valable une fois), ou

acheter un accès au contenu protégé pendant 7 jours pour 1,50€. Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :



C’est l’article 5 qui prévoit d’anticiper la revalorisation des pensions de vieillesse ainsi que des prestations familiales de 4 % au 1juillet. L’Insee projette une inflation de 7 % sur l’année 2022 et l’établit déjà à 5,8 % en juin. Malgré le matraquage médiatique du gouvernement, c’est bien une nouvelle perte de pouvoir d’achat, de 1,8 % minimum, bien supérieure à celle connue avec le gel lorsque l’inflation était à 0,9 % ou 1,2 %. D’ailleurs, dès mardi 28 juin, Stanislas Guérini avait donné le « la » pour les fonctionnaires avec une augmentation de 3,5 %, pour solde de tout compte. C’est la moitié de ce qui aurait été nécessaire pour maintenir le pouvoir d’achat pour l’année, sans parler des 25 % de la valeur du point d’indice perdus depuis dix ans ! Et ce même gouvernement refuse de porter le Smic à 1 500 €, ce qui aurait pour effet de remonter l’ensemble des salaires. Ainsi le message donné par l’Etat aux patrons, à l’Union européenne et aux marchés financiers est clair : c’est la poursuite de l’austérité salariale pour pouvoir continuer les hausses de dividendes. Et les autres mesures portées par les articles suivants du projet de loi sont du même acabit. Elles sont même bien plus dangereuses.L’article 1traite de la « prime de pouvoir d’achat », dont le montant (…)