Les prix de l’énergie explosent en Europe. En Allemagne, le tarif de l’énergie a augmenté de plus de 30 % en juillet. Au Royaume-Uni, le prix plafond de l’énergie va passer en octobre de 2 332 € par an et par foyer moyen à 4 198 €, soit une hausse de 80 % : presque le triple de l’hiver dernier. En Belgique, le quotidien L’Echo a calculé que la facture annuelle d’électricité et de gaz pourrait atteindre 8 000 € par ménage.