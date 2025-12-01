Après le vote de l’Onu sur le plan Trump sur la Palestine : un communiqué du Parti des travailleurs (Algérie)

À la suite de la session extraordinaire consacrée exclusivement au vote du Conseil de sécurité, avec 13 voix pour et l’abstention de la Russie et de la Chine, sur le prétendu plan de paix de Trump, qui a imposé son projet colonialiste autoritaire par la menace et l’intimidation en direct, le secrétariat du bureau politique du Parti des travailleurs déclare :

1- La résolution consacre la mise de Gaza sous mandat américain avec une participation internationale, arabe et islamique.

En réalité, il s’agit d’une occupation internationale sous la direction de Trump, non seulement de Gaza, mais de toute la Palestine, gérée en partenariat entre une force internationale et l’entité usurpatrice.

2- La force internationale telle que définie par la résolution n’a pas pour objectif de protéger le peuple palestinien contre l’agression sioniste qui se poursuit jusqu’à présent, mais a pour mission comme question centrale de désarmer la résistance, ce pourquoi l’entité ne s’est pas opposée à la résolution, car elle a obtenu une légitimation internationale de l’ONU pour massacrer notre peuple à Gaza et en Cisjordanie, également endeuillée et dévastée.

3-​L’entrée de l’aide humanitaire et l’arrêt de l’agression criminelle sont conditionnés par le désarmement de la résistance palestinienne, alors que ni le retrait de l’armée de l’entité ni la reconstruction de Ghaza ne sont envisagés.

4- La résolution renforce encore davantage le morcellement des territoires palestiniens en séparant Gaza de la Cisjordanie et d’El Qods occupée, ce qui programme leur transformation en ghettos et en bantoustans.

5- La résolution qualifie la résistance de terrorisme alors qu’il s’agit d’un droit légitime et internationalement reconnu, et elle ne criminalise en aucun cas le génocide, n’oblige pas l’entité à y mettre fin, à acheminer l’aide et les moyens de reconstruction, ni à cesser les traitements barbares infligés aux prisonniers palestiniens.

6- La résolution ne condamne pas les déplacements forcés actuellement en cours, comme le confirment les transferts suspects de centaines de Palestiniens vers l’Afrique du Sud et d’autres pays dans le cadre d’opérations criminelles.

Le Parti des travailleurs rappelle que l’entité sioniste terroriste n’a respecté aucune résolution de l’ONU consacrant, même partiellement, les droits du peuple palestinien, y compris celle récemment présentée par le représentant des États-Unis pour un cessez-le-feu.

L’entité sioniste n’a respecté le cessez-le-feu, ordonné par Trump, ni au Liban ni à Gaza et poursuit quotidiennement ses agressions criminelles contre ces deux territoires, tout comme elle continue d’affamer et d’assoiffer notre peuple à Gaza et de le priver des moyens de se soigner, de se chauffer et des tentes qui le protègent du froid glacial, car l’entité sait qu’elle est protégée par le soutien américain, allemand, français et britannique et par la complicité des régimes arabes et islamiques normalisateurs et/ou complaisants.

Pour le Parti des travailleurs et toutes les consciences vives, cette résolution correspond aux déclarations de Trump sur la Riviera du Moyen-Orient, c’est-à-dire à ses intérêts étroits, et vise à sauver l’entité transformée en paria et à la renforcer dans ses projets criminels d’expansion.

Nous rappelons que Trump, contre lequel des millions d’Américains ont manifesté en raison de sa politique brutale à l’intérieur du pays et de son soutien à l’extermination du peuple palestinien, ne peut être le garant de la paix mondiale, car c’est lui qui incite à la guerre afin de vendre davantage d’armes et se prépare à attaquer le Venezuela. Les accords qu’il a imposés entre le Congo et le Rwanda et en Ukraine n’ont pas abouti à la paix. Au contraire, à chaque fois, il s’empare des métaux rares et des richesses des peuples et impose des décisions meurtrières.

Trump, qui n’a pas caché depuis son premier mandat son soutien et son alignement inconditionnel en faveur de l’entité terroriste et qui lui fournit des armes meurtrières, peut-il sympathiser avec le peuple palestinien en général et Gaza en particulier, alors qu’il arme et soutient matériellement et diplomatiquement la main criminelle ?

Nous avons pris connaissance de la position des factions et des forces palestiniennes réunies au Caire avant le vote, position qu’elles ont confirmée après le vote sur le projet de Trump, à savoir le Front populaire de libération de la Palestine, le Mouvement de résistance islamique Hamas, le Mouvement du jihad islamique, les Comités de résistance populaire, l’Initiative nationale, le Front démocratique pour la libération de la Palestine et le Courant de réforme démocratique.

Nous avons ainsi pris acte de leur rejet collectif du plan Trump, qui nie le droit du peuple palestinien à gérer ses affaires à Gaza et lui retire son droit à la souveraineté et à une paix véritable. Nous avons également pris acte de la même position exprimée par la population à Gaza, en Cisjordanie, à El Qods, dans les territoires occupés et parmi les réfugiés palestiniens au Moyen-Orient et dans la diaspora. Nous joignons notre voix à celles qui s’élèvent et se multiplient aux États-Unis et en Europe pour demander l’annulation de cette funeste résolution.

Tout en réitérant notre soutien inconditionnel au peuple palestinien et à sa résistance légitime, nous rappelons que l’Autorité palestinienne, qui coordonne ses actions avec l’entité sioniste et exécute ses ordres criminels au détriment des droits du peuple palestinien, ne représente pas le peuple palestinien, même en Cisjordanie, qu’elle a laissé à la merci de la brutalité de l’armée de l’entité et des colons. De plus, elle n’a pas organisé d’élections depuis 2009, en violation de son propre système politique. Quant à l’Organisation de libération de la Palestine, elle a malheureusement été vidée de ses objectifs libérateurs depuis la signature des funestes accords d’Oslo.

Quant aux régimes arabes qui ont normalisé les rapports avec l’entité sioniste au Machrek et au Maghreb, et les régimes sur le point de le faire, ils sont les complices pratiques et politiques de la persécution et de l’extermination du peuple palestinien depuis 25 mois, car la grande majorité d’entre eux sont sionisés et israélisés, et constituent le bouclier protecteur de l’entité dans la région.

Enfin, pour le Parti des travailleurs, la résolution de Trump constitue un projet plus dangereux que la Nakba de 1947 et la Nakba de 1967, car elle vise à liquider la cause palestinienne. En 1947, le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations unies ont approuvé la résolution qui a divisé la Palestine historique et créé l’entité usurpatrice à laquelle ils ont accordé 56 % des terres du peuple palestinien, ouvrant ainsi la voie à son massacre et à son déplacement. Cela a été justifié par l’Holocauste, le génocide perpétré par les nazis sur les juifs avec l’aide des régimes européens.

À l’époque, les régimes arabes qui existaient ont encouragé les masses palestiniennes victimes du massacre sioniste à quitter la Palestine en leur promettant de revenir après 15 jours, mais ils ne sont toujours pas revenus à ce jour, car le droit au retour, malgré les résolutions des Nations unies, n’est pas reconnu par l’entité et ses parrains. Au contraire, une grande partie de la population vivant dans l’intérieur occupé a été déplacée vers Gaza et la Cisjordanie.

Après 25 mois de génocide du peuple palestinien et la découverte par le monde entier de la bestialité de l’entité sioniste, entraînant une mobilisation populaire mondiale sans précédent en soutien à Ghaza en particulier et au peuple palestinien en général, que le slogan « Palestine libre, de la rivière à la mer » soit devenu une revendication mondiale, il était donc légitime d’aspirer à ce que chaque résolution de l’ONU inclue l’arrêt immédiat des massacres sionistes, l’acheminement immédiat de l’aide sous toutes ses formes et l’affirmation du droit du peuple palestinien à la liberté, à la terre et à l’État, c’est-à-dire la restauration de ses droits historiques.

Oui, c’est une catastrophe plus grave que celle de 1947, car le plan de Trump pour la gestion de Gaza s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet sioniste-américain qui englobe l’ensemble des régions du Machrek et du Maghreb, sans exception.

En témoignent l’occupation par l’entité sioniste de plusieurs régions du sud du Liban et de vastes zones au-delà du Golan syrien, ainsi que le rôle criminel joué par l’entité émiratie au Soudan et dans la région du Sahel pour le compte des États-Unis. Et la résolution de Trump relative au dossier sahraoui, qui porte en elle les germes du dépeçage de toutes les nations maghrébines en encourageant la généralisation des plans d’autonomie, s’inscrit dans le même cadre.

Parce que, et le monde entier l’a constaté, l’Organisation des Nations unies est totalement incapable de garantir les droits les plus élémentaires des peuples et s’était transformée en une caverne où se trament des complots contre les peuples, les nations et les patries, pour ces raisons, non exhaustives, le Parti des travailleurs joint sa voix à celle du peuple palestinien et à celles des femmes et hommes libres du monde entier qui rejettent cette résolution, et reste convaincu que le peuple palestinien, soutenu par tous les peuples de la planète, ne se soumettra pas à ce projet impérialiste tel que imposé par Trump.

Le Secrétariat du bureau politique du PT

Alger le, 19 novembre 2025