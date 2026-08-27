La marche à la guerre au programme d’une rencontre patronale

Organisée par le mouvement des entreprises de France, la REF organise des conférences avec des patrons, des politiques (notamment des membres du gouvernement), des journalistes et universitaires. Elle se conclura par un débat entre sept candidats à la présidentielle, dont Jean-Luc Mélenchon, retransmis sur LCI.

Le deuxième débat de la rencontre s’intitule : « Sommes-nous prêts à affronter la guerre ? ». Elle est présentée ainsi : « La France et l’Europe ont-elles réellement pris la mesure du retour de la guerre, ou continuent-elles à raisonner comme si la conflictualité restait périphérique ? Sommes-nous prêts militairement, industriellement, psychologiquement et politiquement à une logique de confrontation durable ? »

Dans le texte de présentation, on peut y lire : « La loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, dotée de 413 milliards d’euros, acte ainsi la rupture avec les désarmements d’après-guerre froide. Cette LPM est l’expression d’une augmentation significative des dépenses militaires : elle annonce une hausse progressive du budget annuel de la défense, qui atteindra 69 milliards d’euros en 2030, contre environ 44 milliards d’euros en 2022. »

Pas étonnant vu le cadre ouvertement tourné vers l’effort de guerre d’y retrouver le chef d’état-major des armées Fabien Mandon, tristement célèbre pour son glaçant « il faut accepter de perdre nos enfants ». Plus facile pour lui de venir développer son programme guerrier sur le court central de Roland-Garros invité par les patrons qu’à l’université de la Sorbonne où la mobilisation l’avait contraint à ne pas venir.