« A bas les crédits de guerre ! La jeunesse a faim, la jeunesse a froid ! »

Jeudi 31 octobre le Sénat et l’Assemblée ont définitivement enterré le SNU qui n’en finissait pas d’agoniser. Ce projet largement rejeté pour son coût et son décalage avec les besoins réels de la jeunesse du pays était de plus en plus perçu comme un caprice du président pour assouvir son fantasme de mise en ordre de la jeunesse.

Cependant si le SNU a fait “pschitt”, Macron et ses sbires n’ont pas dit leur dernier mot. Début 2024 a été annoncée par le ministère des Armées la volonté de « redurcir militairement » la Journée défense et citoyenneté (JDC) à l’horizon 2025 dans l’optique d’une possible mobilisation de la population. En septembre a été annoncée une expérimentation de ce nouveau dispositif en Bretagne pour tous les jeunes qui feront leur JDC.

Embrigadement dans le cadre de la marche à la guerre

Ouest France rapporte qu’au « regard de la situation stratégique, le ministre des armées veut renforcer l’esprit de défense. (…) Le temps de cette journée, les jeunes Français ont un statut militaire, celui d’appelé du contingent. La future JDC permettra aussi de densifier la relation entre les jeunes et les armées dans la durée et pas seulement le temps d’une journée. » Enfin le 10 novembre le ministre récidive dans les colonnes du JDD en annonçant qu’il veut que « cette journée redonne du sens et de l’ampleur à la défense nationale ».

Au programme, cérémonie des couleurs, Marseillaise, lecture de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et autres « symboles qui rassemblent » côtoieront « immersion au metaverse » et séquence de tir sportif, le tout clôturé par un « au revoir républicain » ultime pantalonnade de cette farce militariste. Perte d’argent, perte de temps, tout ça pourquoi ?

Embrigader la jeunesse à coups de bourrage de crâne et de gadgets haute technologie qui constitueront à coup sûr de juteux marchés publics. Car le cœur de cette refonte reste la présence d’un forum des métiers de l’armée afin de favoriser le recrutement dans le cadre de la marche à la guerre généralisée.

Stop à ce gâchis au profit de la guerre, la jeunesse a faim, la jeunesse a froid.

A bas le bourrage de crâne ! A bas les crédits de guerre!