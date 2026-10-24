À la fin du mois de mai, des organisations écologistes et de la société civile ont commencé à manifester en Albanie contre la construction d’hôtels de luxe sur l’île de Sazan et sur le littoral. Le gouvernement a cédé l’île et une partie du littoral à la société Affinity Partners, liée à Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump. Les manifestations ont été baptisées « révolution des flamants roses », en référence aux oiseaux migrateurs qui font halte dans les zones humides du littoral au cours de leur migration.

Les manifestations ont rapidement pris une dimension sociale plus large. Partant de la défense de la nature, les manifestants ont commencé à soulever la question de la corruption et de la transparence des contrats de cession de terrains appartenant au domaine public.

D’autres gouvernements de la région mènent une politique similaire. C’est notamment le cas du Monténégro, qui met son littoral, relevant du domaine public, à la disposition d’investisseurs privés pour la construction d’hôtels de luxe. De cette manière, la côte adriatique devient inaccessible aux citoyens ordinaires. Là aussi, des mouvements s’opposent depuis longtemps à cette politique et organisent des (…)