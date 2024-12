« Le rôle des États-Unis dans l’attaque de Jénine : la Cisjordanie au bord du gouffre » : ce titre est celui d’un article publié par le journal libanais Al-Akhbar, le 18 décembre. Il explique que « la campagne militaire lancée par l’Autorité palestinienne (AP) à Jénine et dans son camp de réfugiés a suscité de vives inquiétudes, révélant l’implication des États-Unis et des puissances régionales dans sa planification et son exécution. L’opération, qui en est maintenant à son onzième jour, semble être le résultat d’efforts coordonnés plutôt qu’une simple réaction. (…)

Derrière des portes closes, des discussions suggèrent que l’opération n’est qu’un début, d’autres campagnes étant attendues dans diverses régions de Cisjordanie, en particulier dans les zones centrales de la résistance armée. (…)

Le rôle des États-Unis dans l’opération est important. Selon les rapports d’Axios, les dirigeants palestiniens se sont coordonnés avec les responsables américains avant l’opération, le coordinateur de la sécurité américain, le général Mike Finzel ayant rencontré les dirigeants des services de sécurité de l’AP pour discuter de leurs plans. »

Le site américain Axios a également rapporté que l’administration Biden avait demandé à Israël de débloquer certaines recettes fiscales palestiniennes gelées afin de payer les salaires des forces de sécurité de l’AP.

Al-Akhbar poursuit : « L’opération a également reçu la “bénédiction régionale” de l’Égypte, de la Jordanie et de l’Arabie saoudite, les responsables de la sécurité palestiniens ayant fourni à Finzel une liste de l’équipement militaire requis. Cette liste comprenait des munitions, des casques, des gilets pare-balles, des équipements de vision nocturne et des véhicules blindés, les États-Unis poussant “Israël” à approuver l’expédition de ces matériaux. (…)

Pendant ce temps, les préoccupations sécuritaires d’“Israël” concernant la Cisjordanie continuent de s’intensifier, avec la crainte que l’AP ne perde le contrôle de la zone au profit des militants, un peu comme la situation en Syrie (…) ».

De son côté, le journal israélien Yediot Aharonot, informe que les forces de sécurité de l’AP suivent désormais le « modèle de Naplouse », qui veut que les forces de sécurité de l’AP entrent dans des zones précédemment envahies par l’armée israélienne, où les groupes armés ont été affaiblis par des incursions militaires israéliennes. Yediot Aharonot note également que la stabilité de l’Autorité palestinienne est un enjeu majeur pour le gouvernement israélien, qui s’implique pour en empêcher son effondrement.

“Une résistance croissante”

« Sur le terrain à Jénine », complète Al-Akhbar, « des manifestations ont éclaté pour le quatrième jour consécutif, condamnant la campagne militaire et appelant à la levée du siège. Les affrontements armés persistent dans le camp, les forces de sécurité israéliennes se livrant à des opérations de sniper, tandis que les manifestations locales se poursuivent en soutien à la résistance. La situation reste volatile alors que l’AP tente d’affirmer son contrôle sur une résistance croissante en Cisjordanie. »

Depuis le 7 octobre 2023, profitant de guerre d’extermination à Gaza, les colons et l’armée israélienne entièrement à leur service, ont intensifié leurs attaques contre les Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, faisant au total 811 morts et environ 6 450 blessés, selon les données officielles palestiniennes.

Pour un militant palestinien, « depuis que les forces de sécurité palestiniennes ont commencé à attaquer le camp de Jénine, il est clair pour tout le monde que cette opération était coordonnée avec l’administration américaine et Israël, et qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la campagne contre tout ce qui s’appelle résistance.

L’Autorité palestinienne a commis une erreur en utilisant la force contre les combattants du camp de Jénine, et a commis une grave erreur en tuant trois des combattants de la résistance, car cela a conduit à un renforcement du soutien à la résistance à Jénine dans toute la Cisjordanie.

Les médias affiliés à l’Autorité décrivent toujours les combattants de la résistance à Jénine comme des “groupes hors-la-loi travaillant pour un agenda étranger” et disent “nous ne voulons pas la destruction de la Cisjordanie comme à Gaza”.

La réalité du terrain, c’est que l’Autorité palestinienne est de plus en plus autoritaire, de plus en plus agressive et de plus en plus rejetée. Je vois que certains tentent de faire pression sur l’AP, mais elle est totalement dans son rôle répressif. »

Un autre militant considère que « ce que fait l’Autorité de Ramallah dans le camp de Jénine, est une mise en œuvre des conseils des régimes du Golfe, qui répercutent les exigences américaines et israéliennes, pour s’adapter à ce qui est prévu pour la région après la guerre génocidaire et les changements en Syrie et au Liban.

C’est la continuation des fausses promesses impérialistes d’accorder certains droits aux Palestiniens et qui sont en fait destructrices. En fait, il s’agit là du prix à payer pour maintenir le pouvoir et les privilèges de la minorité qui contrôle l’Autorité palestinienne.

Cette approche destructrice n’est pas occasionnelle, mais structurelle, établie et enracinée depuis la mort de Yasser Arafat.

Tout cela souligne l’importance et l’urgence de poursuivre et de développer les initiatives populaires palestiniennes pour convoquer une conférence nationale palestinienne, afin de créer une situation nationale alternative, qui restaure l’espoir et la confiance dans le collectif, restaure l’unité du peuple palestinien et le mettre sur la voie d’élaboration et de la libération. »