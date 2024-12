Révolte des pompiers au Portugal

Pendant la manifestation, au son des torches et des pétards, les pompiers professionnels scandaient : « Honte ! » et « Respect ! ». Sur leurs banderoles, on pouvait lire : « Ça brûle ? Appelez les politiciens », « Risque MAXIMAL, Respect ZÉRO », « Pendant que nous sauvons des vies, le gouvernement joue avec les nôtres », « Nous sommes des héros du peuple oubliés par le gouvernement », ou encore « Menteurs ».

Les revendications des pompiers qualifiés incluent : une indemnité de risque, une réglementation claire de leur carrière, une révision de la grille salariale et une baisse de (…)