« La Vérité », premier journal à dénoncer l’existence du camp d’Auschwitz

ECLAIRAGES La place des Autorités juives Les Autorités juives dans leur grande majorité participèrent à la collaboration avec Vichy qui collaborait avec Hitler pour « la solution finale ». Elles tombèrent dans le piège infâme de la mise en œuvre de l’UGIF (Union générale des Israélites de France) qui fit le sale boulot, à la place de la police de Vichy, de recenser les Juifs. Cependant il y eut des actes authentiques de résistance, comme le Consistoire central siégeant à Lyon qui se prononça contre la création de l’UGIF et interdit à ses membres d’y participer. Rappelons que lors de la mise en place du Judenrat Sorte de conseil juif mis en place par les nazis dans les territoires occupés visant à faire appliquer les décrets et décisions nazis, notamment la déportation du ghetto vers les camps d’extermination. à Varsovie, les autorités juives, sous l’aura du Bund, refusèrent leur participation à celui-ci, sauvant l’honneur des Juifs qui se révoltèrent ensuite dans l’insurrection du Ghetto. Mais 360 000 personnes furent assassinées dans le Ghetto, à Varsovie. Sur les 400 000 Juifs, il n’en resta que 40 000, 1 500 sur 30 000 à Radom, 2 000 sur 20 000 à Piotrkow. 64 000 furent exterminés à Minsk par les Einsatzgruppen. C.E. Des chiffres, des faits On estimait à 320 000 le nombre de Juifs vivant en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale, plus de 73 000 sont morts en déportation, près de 3 000 ont succombé dans les camps d’internement français et un millier environ ont été exécutés. 75 721 Juifs, dont près de 11 000 enfants, sont déportés de France entre mars 1942 et août 1944, dont seulement 2 566 survivants sont comptabilisés à la libération des camps en 1945, soit environ 3 % des déportés (source : Serge Klarsfeld).