Dans l’Yonne, la mobilisation parents-enseignants sauve une classe en un temps record

Haute-Loire : un « comité intercommunal de défense de l’école publique » s’est constitué Le ministre de l’Education nationale met en place en ce moment ses opérations de carte scolaire. Contrairement aux déclarations du PS et aux prétendus reculs, dans tous les départements, ce sont suppressions de postes, fermetures de classes, suppressions d’heures de cours et d’enseignement… Pour ne prendre qu’un exemple relaté dans ces pages, en Haute-Loire, dès que les prévisions ont été connues, les représentants syndicaux ont alerté leurs collègues qui ont alerté les parents, les élus, la population. Parce qu’ils refusent le conclave avec Bayrou, ils en ont tiré les conséquences pratiques : aucun « pacte de stabilité » avec le gouvernement, le syndicat c’est la défense des revendications. Et c’est ainsi que dans les écoles, mais aussi les lycées et collèges, manifestations, rassemblements, occupations d’école, rassemblements à l’inspection académique se multiplient tels une traînée de poudre. Dimanche matin à Yssingeaux, dans une manifestation pour défendre la classe menacée on a entendu crier à plusieurs reprises « Macron démission ». Un « comité intercommunal de défense de l’école publique » s’est constitué, avec les représentants syndicaux. Les informations circulent, chaque initiative en appelle une autre, des décisions sont prises. E t dans chacune de ces initiatives, les groupes d’action de la France insoumise, et leur députée référente Andrée Taurynia ont été présents et manifesté leur soutien. Quoi de plus naturel, quand on censure le gouvernement à l’Assemblée, on le censure aussi sur le terrain, avec la population, dans chacun de ses actes. C’est vrai pour les fermetures de classes comme dans chaque grève ou action collective, et c’est bien ce qui inquiète en haut lieu.