Faudrait-il vraiment trouver un autre mode de financement de la Sécurité sociale ?

La CSG et les taxes, donc l’impôt, occupent une part de plus en plus importante dans le financement de la Sécurité sociale en raison des exonérations de cotisations et de la suppression de la cotisation salariale maladie en 2018.

Ces attaques visant, au fil du temps, à remplacer la cotisation par l’impôt représentent un véritable danger car l’impôt ne donne pas de droit contrairement à la cotisation. C’est le gouvernement qui décide chaque année d’affecter les sommes de l’impôt aux différents budgets.

Mais aujourd’hui, tout cela n’est pas encore suffisant pour les partisans du système capitaliste. Ils veulent en finir définitivement avec la Sécu de 1945 et les faits le démontrent.

Nous constatons aujourd’hui une accélération de la part de Macron (…)