100 000 personnes ont manifesté à Rome : « Non au réarmement »

Une manifestation massive contre le plan européen de 800 milliards d’euros pour des armes, contre la guerre, appelée par le Mouvement 5 étoiles, avait lieu samedi 5 avril à Rome. Un autre cortège était appelé également par le syndicat USB et Potere al Popolo, insistant sur l’augmentation indispensable des salaires et dénonçant la politique de Meloni qui veut de l’argent pour la guerre et pas pour les hôpitaux, les écoles et les services publics.

Les budgets de réarmement européens et italiens sont considérés comme « une folie » par de nombreux Italiens. Dans la première de ces manifestations, on pouvait voir de nombreuses pancartes : « non au génocide en Palestine », « de l’argent pour la santé ou l’école, pas pour les armes. »

Parmi les banderoles spécifiques à la situation italienne on pouvait lire : « Non à l’inégalité, non à la fragmentation de la République », « contre l’autonomie différenciée et le décret “Sécurité” ».

Le mouvement 5 étoiles, qui appelait à cette manifestation, cherche à se proposer en « alternative » au gouvernement Meloni avec cette manifestation et à occuper une place dans l’opposition de centre gauche. Il faut néanmoins rappeler que ce mouvement et son secrétaire général, Giuseppe Conte, sont toujours pour « un projet sérieux de défense européenne commune ».

Giuseppe Conte a été le chef du gouvernement italien de 2018 à 2021 et a appuyé à l’époque une augmentation des dépenses militaires et la vente d’armes à Israël qui a connu son montant record sous son gouvernement.

Aujourd’hui, la position de ce mouvement est toujours celle de l’engagement des 2 % de dépenses du PIB pour les dépenses militaires, comme l’exige l’Otan, et était en 2022 pour l’envoi d’armes à l’Ukraine lors du vote de mars 2022 au Parlement italien.

Le rejet de la politique de guerre est très fort en Italie, ce qui explique le succès de cette manifestation.

Dans l’autre manifestation, Giuliano Granato, porte-parole national de Potere al Popolo, présent avec le syndicat USB, rappelle l’urgence de s’opposer au budget d’armement de Meloni et de l’UE, sur une politique de rupture : « l’argent qu’ils utilisent pour leurs plans d’armement doit servir à augmenter les salaires et aux hôpitaux. Les salaires ont baissé de 9 % ces quinze dernières années en Italie. On est de plus en plus pauvres, et que font ce gouvernement et la majeure partie des politiques de ce pays ? Alors qu’ils devraient exiger de l’argent pour les besoins de la population, ils veulent de l’argent pour produire des armes. Ce n’est pas de ça dont nous avons besoin ! »