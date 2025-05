SNCF : « Ils veulent casser la grève, mais ils n’y arriveront pas »

Où en est la mobilisation depuis le 5 mai ?

On s’est lancé avec la volonté d’élargir le mouvement, malgré les divisions syndicales. On pensait que l’appel du 5 pourrait créer une dynamique commune. Mais les fédérations ont continué leur jeu dangereux : CGT, SUD, FO… chacun appelle dans son coin, sans coordination. Dernier exemple en date : la CGT annonce un appel pour les agents de conduite (ADC) le 4 juin, un autre pour les contrôleurs (ASCT) le 11 juin, et encore un autre par la confédération le 5 juin. Au moment où je vous parle, aucune intersyndicale n’a eu lieu.

Quelles conséquences ?

