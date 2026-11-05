« Reconnaître la désertion comme un acte citoyen qui mérite protection ! » Une tribune d’Alekseï Sakhnine, militant russe de La paix par en bas « Les pays européens ne délivrent pas de visas aux déserteurs russes et refusent l’asile à ceux qui parviennent à entrer. Paradoxalement, les gouvernements occidentaux aident leur adversaire à maintenir sa machine de guerre : faute de refuges sûrs pour ces déserteurs, la Russie échappe à la désertion massive et à la paralysie de son armée. Cette politique repose sur la responsabilité collective : le militaire russe est considéré comme participant à l’agression contre l’ordre international du fait d’appartenir à l’armée. L’OFPRA peut reconnaître le risque de persécutions en Russie, mais refuser la protection au motif que les tâches logistiques accomplies par le déserteur constituaient une “contribution substantielle aux attaques militaires”. Cette logique suppose que les Russes sont responsables de la guerre parce qu’ils ne l’ont pas arrêtée. Si soldats et civils sont coupables par défaut, il ne leur reste qu’à combattre. La paix ne serait possible que par une victoire militaire. Le mythe de la responsabilité collective sert le Kremlin : il nourrit l’image d’une nation unie, dont l’armée serait une communauté de volontaires se sacrifiant par patriotisme. Cette image occulte contrainte, inégalités et peur, mais convient aux pouvoirs en place, en Russie comme dans l’UE. Une part importante de l’armée russe est composée de mobilisés qui ne peuvent refuser de servir. Seul un tiers des 283 000 morts recensés dans la base de données de Mediazona sont classés comme « volontaires ». Mais le contrat dit volontaire n’implique pas un choix libre. Détenus, personnes poursuivies au pénal et centaines de milliers d’appelés sont contraints de le signer. Pressions et intimidations sont monnaie courante. Le recrutement volontaire n’est pas le contraire de la contrainte : il en est l’habillage juridique. Selon une étude d’ExtremeScan, 37 % des Russes ont un proche ayant participé à la guerre ; 20 % ont déclaré qu’un proche avait été “mobilisé”, incluant la contrainte à signer un contrat. Autrement dit, selon leurs proches, plus de la moitié des soldats russes ne seraient pas partis à l’armée si la décision leur avait appartenu. Le recrutement par les primes traverse une crise. Il attirait surtout des hommes âgés : parmi les morts de 45 à 47 ans, 68 % étaient classés comme volontaires en 2024, contre 30 % en 2025. Les pertes augmentent chez les jeunes : 699 soldats de 18 à 20 ans sont morts en 2023, contre 2 536 en 2025. Cette évolution reflète la pression croissante sur les appelés, contraints de signer pendant leur service obligatoire. À mesure que s’épuisent les contingents recrutables à coups de primes, l’État se tourne vers d’autres réserves sociales et générationnelles, en recourant davantage à la contrainte. Conséquence politique : les personnes ayant déclaré qu’un proche avait été envoyé de force à la guerre s’y opposent presque deux fois plus souvent que celles dont un proche a signé un contrat. L’opposition à la guerre y est la réponse la plus fréquente, malgré l’autocensure. La guerre est entrée dans le quotidien de dizaines de millions, surtout parmi les catégories populaires et les ouvriers. Refuser de protéger les déserteurs, c’est refuser le dialogue avec une part croissante de la société russe, confrontée à la contrainte et qui paie la guerre de son sang. L’Europe n’exclut pas ce dialogue sans raison. Les budgets militaires augmentent, l’industrie de défense devient un moteur de croissance et la militarisation est présentée comme un choix sans alternative. Quand l’économie de guerre devient un intérêt structurel, la désertion massive dérange : elle offre une issue à l’escalade. Les autorités européennes écartent donc cette alternative. Depuis août 2026, l’UE conditionne la protection temporaire des nouveaux arrivants ukrainiens au respect de leurs obligations militaires : les déserteurs en sont donc exclus. Tendre la main aux déserteurs — et, par conséquent, à la paix entre les peuples — ne dépend pas des dirigeants occidentaux, mais des peuples eux-mêmes. »