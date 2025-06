« Depuis des mois, le gouvernement Macron organise la répression systématique de toutes les voix qui s’élèvent pour dénoncer le génocide. Il y a des dizaines de syndicalistes CGT qui sont inquiétés, il y a des calomnies incessantes sur toutes les voix qui s’élèvent pour dire : “Arrêt du génocide”. Aujourd’hui, ce même gouvernement feint de dire qu’il découvre la situation à Gaza, après avoir assuré pendant des mois les livraisons d’armes avec lesquelles on tue aujourd’hui en Palestine. Aujourd’hui, on est là près de l’ambassade pour l’arrêt de ce génocide et contre les bombardements. Mais on manifeste aussi pour dire que notre gouvernement est complice de ce génocide à partir du moment où il continue de livrer des armes, où il continue les relations diplomatiques, où il continue les accords d’association avec l’Etat d’Israël. Honneur à ceux qui résistent. On aimerait que d’autres élèvent un peu plus la voix.

Le mouvement ouvrier, les organisations syndicales, c’est leur responsabilité d’être là aujourd’hui, c’est la responsabilité de tous les dirigeants aujourd’hui de se dresser aux côtés du peuple palestinien victime de l’horreur.

Et c’est aussi leur responsabilité aussi parce que derrière, ce sont toutes les bases démocratiques de notre pays qui sont en train d’être sapées. On ne lâche pas le peuple palestinien et on ne lâchera pas ce gouvernement face à ses responsabilités. »

Jérôme Legavre, député LFI de Seine-Saint-Denis et militant du POI :

« Je tenais à venir ici à deux pas de l’ambassade d’Israël et de l’Elysée parce qu’ici se trouvent les décideurs, les représentants de ceux qui en ce moment même à Gaza, depuis 19 mois commettent un carnage sans nom, commettent un génocide et sont lancés dans une opération de ce qu’il faut bien appeler l’extermination de tout un peuple. (…) Depuis le début, nous disons que nous n’acceptons pas. Depuis le début, nous exigeons le cessez-le-feu. Cela nous vaut une campagne de répression, une campagne d’insultes, de diffamations dégueulasses. Nous sommes accusés de tout. Nous sommes accusés d’être antisémites mais nous ne lâcherons pas parce que quand un génocide est en cours, on ne regarde pas ailleurs. Et les représentants du gouvernement auteur du carnage, de l’extermination du peuple palestinien, ses représentants sont à Paris à l’ambassade d’Israël. A deux pas de l’ambassade d’Israël se trouve le palais de l’Elysée. La présidence de la République a commencé par nous dire pendant les premiers mois du massacre : « soutien inconditionnel à Israël »

Aujourd’hui, l’horreur du carnage commence à embarrasser leurs narines et ils commencent à être gênés par les images en continu du carnage et de cette boucherie.

Et puis il y a la mobilisation qui non seulement ne se dément pas mais s’amplifie. Hier, des milliers de jeunes appelés quelques heures avant seulement se sont rassemblés place de la République pour dire « nous n’acceptons pas ». Et ces mobilisations ont lieu à l’échelle mondiale. Ils étaient un million à Londres il y a une semaine Il y a quelques jours ils étaient un million au Yémen. Et y compris en Israël. Des citoyens israéliens en ce moment même se soulèvent contre ce que commet le gouvernement israélien. Des citoyens israéliens campent à la frontière avec Gaza pour dire « pas en notre nom ». Ce massacre doit cesser.

Alors il est plus que jamais temps d’amplifier la mobilisation, de redoubler d’efforts pour les contraindre à prendre des sanctions contre l’Etat israélien, pour les contraindre à suspendre tous les accords commerciaux, tous les accords économiques, tous les accords financiers militaires avec Israël pour les contraindre à décider un embargo total sur les livraisons d’armes. Car oui la France fait partie de ces pays qui continuent à livrer des équipements, des armes au gouvernement génocidaire de Netanyahou. Pour ces raisons, nous tenions particulièrement à venir ici tout près de là où ça se décide. Et nous reviendrons. »

Thomas Portes, député LFI de Seine-Saint-Denis :

« Ça fait dix-neuf mois que nous aurions dû être rassemblés ici devant l’ambassade israélienne. C’est ici que nous avons les relais de la politique israélienne de Benjamin Netanyahou. Jérôme l’a dit. L’ambassadeur israélien à Paris n’est pas un ambassadeur neutre. Il relaie la propagande génocidaire. Il a participé il y a quelques jours à une initiative organisée par le lobby Elnet à quelques pas d’ici où des gens se sont réunis pour se féliciter du génocide en cours à Gaza. C’est un ambassadeur qui a pris à partie les journalistes de Libération qui avaient affiché les visages des victimes de Gaza en une de leur journal. Ce que je demande, c’est que la fermeture de l’ambassade israélienne ici à Paris soit immédiate et que l’ambassadeur israélien soit expulsé (…)

La démonstration de force hier à République invite à une chose : ni les menaces, ni les intimidations, ni les calomnies, ni les tentatives de judiciarisation des voies de la paix ne feront céder celles et ceux qui sont debout depuis 19 mois (…) »

Gérard Bauvert, président d’honneur du CICR a apporté son soutien au peuple palestinien pour que « cesse ce génocide. Actuellement en France, des lycéens sont menacés pour avoir manifesté. Des enseignants sont suspendus. Et ça, ce n’est pas Netanyahou, c’est Macron et son système. Donc il y a un même combat à mener aujourd’hui ici contre la répression qui s’abat contre ceux qui protestent. C’est le même combat pour le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Des deux côtés, la même chose, un même adversaire. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd’hui, aux députés, aux syndicalistes, aux médecins, merci à l’humanité qui est debout. Nous reviendrons encore plus nombreux. »