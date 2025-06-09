Sécurité sociale : qui veut noyer son chien l’accuse de la rage

Une situation « hors de contrôle » ? Une « insoutenable dérive » ? Le déficit de la Sécurité sociale, fin 2024, est inférieur à ce qui était attendu : 15,3 milliards au lieu d’une prévision de 18 milliards de déficit. 15,3 milliards sur un « budget » de 643 milliards, soit 2,3 % .

Ajoutons que ce « déficit hors de contrôle » est à peine inférieur au bénéfice réalisé par TotalEnergies pour la seule année 2024.

Non seulement, ce « déficit » est minime mais… En réalité, il n’existe pas ! Car il n’y a pas de déficit. Il faut lire les petites lignes…

Sur ces 15,3 milliards, 5,5 milliards, d’après la Cour des comptes elle-même, correspondent à ce que l’État n’a pas payé au titre de la « compensation » des exonérations : 5,5 milliards qui viennent s’ajouter, année (…)