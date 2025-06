Iran, 1979 : la révolution

La Vérité n° 585, février 1979 « Iran, l’aube d’une révolution » « Le vendredi 8 septembre 1978, une manifestation de milliers de personnes à Téhéran est réprimée violemment par l’armée du chah. Les canons et les mitrailleuses tirent toute la journée sur les manifestants. Le chah de son hélicoptère supervise le massacre. Le soir, il y a 4 000 morts sur la place Jaleh. Le bain de sang du “Vendredi noir” est la réponse du régime à l’explosion des masses contre la monarchie. Mais le coup de force du “Vendredi noir” n’aboutit pas au résultat escompté par l’impérialisme et par la monarchie : les masses ne sont pas écrasées. Dès le 24 septembre, le mouvement rebondit et, cette fois, la classe ouvrière surgit sur la scène politique avec ses propres méthodes (grèves-occupations). De l’explosion populaire des mois précédents se dégage le mouvement de masse du secteur le plus concentré du prolétariat, celui des travailleurs du pétrole, démarre. Le 24 septembre, des milliers de travailleurs du pétrole se mettent en grève, ils exigent : une augmentation de salaire de 50 % et l’amélioration de leurs conditions de travail. La grève s’étend rapidement à d’autres secteurs. Dix jours plus tard, le 5 octobre, le secteur bancaire, la télécommunication, les travailleurs de l’électricité, le personnel hospitalier, le personnel de la télévision, les fonctionnaires sont en grève. Ils revendiquent des augmentations de salaire. Le 6 octobre, le gouvernement Charif-Emami propose une augmentation de salaire de 50 % aux fonctionnaires. Le 10 octobre, la grève s’étend à d’autres secteurs : les 30 000 travailleurs de la sidérurgie d’Ispahan se mettent en grève. L’usine est cernée par l’armée. Les travailleurs des mines, des industries de montages, des sociétés d’agro-industrie, des petites industries de consommation se mettent également en grève. D’importantes revendications sont arrachées. Le 31 octobre, c’est à nouveau la grève de l’industrie pétrolière qui devient une grève générale, entraînant la fermeture des puits, de la raffinerie, des complexes pétrochimiques et des usines de gaz. Les travailleurs rompent la négociation avec la NIOC (compagnie nationale du pétrole iranien). Ils présentent des revendications politiques : levée de la loi martiale, libération de (…)