Face à la montée de la guerre, « il n’y a pas de fatalité »

J’ai signé l’Appel européen contre la guerre avec un grand nombre de personnes engagées comme militante syndicaliste, internationaliste et pacifiste.

Je trouve aujourd’hui la situation internationale particulièrement préoccupante. D’une part, il y a beaucoup de va-t-en-guerre chez les tenants du pouvoir et du capital. D’autre part, parce que l’extrême droite est très forte en Europe et dans le monde entier. Les inégalités sociales explosent aussi depuis des décennies.

Les conflits armés sont très nombreux aussi. On voit bien tous ces va-t-en-guerre aussi chez nous, avec Emmanuel Macron et son gouvernement. Face à cela, je pense qu’il n’y a pas de fatalité et il faut qu’on puisse s’unir, pour qu’on puisse enfin stopper ces guerres tous ensemble.

La place du monde ouvrier dans la lutte contre la guerre peut se faire à différents niveaux et peut se traduire de différentes manières. Il y a eu des actions très concrètes de la part de syndicats, que ce soit chez les dockers qui refusent de transporter et de mettre à quai, du matériel de guerre, ainsi qu’à l’aéroport de Roissy. Les salariés refusent que ces matériels de guerre ou ces armes puissent aller dans des pays qui sont en train de perpétrer des génocides ou des crimes de guerre.

La guerre a toujours bénéficié à certains, c’est-à-dire aux plus riches, aux fabricants d’armes, à ceux qui pillent les ressources, dans les pays d’ailleurs qui subissent ces guerres. Ceux qui paient le prix fort de ces guerres, ce sont toujours et ça a toujours été les travailleurs et travailleuses.

Soit, ils sont de la chair à canon en étant envoyés sur le front, soit ils sont surexploités pour les profits de l’industrie d’armement.

On nous parle de plus en plus d’économie de guerre. Ça se fait forcément au détriment de la population parce qu’évidemment, tout cet argent n’ira ni à la santé, ni à l’éducation, ni à la recherche, ni à la culture, ni à tout ce qui permet justement l’émancipation des uns et des autres et qui permet de vivre dans de bonnes conditions.

Suite à cet appel, il va y avoir un grand meeting le 5 octobre qui va réunir tous ceux qui ont signé cette pétition à travers l’Europe. Dans cet appel, on dit : « Les peuples de l’Europe doivent s’unir pour dire non à la guerre, pour la paix, pour la justice sociale et aussi pour combattre toutes les attaques contre les conquis sociaux ». Ce meeting répond vraiment à ce besoin. J’imagine que c’est vraiment le début d’une grande mobilisation. Il y a eu beaucoup de manifestations en Europe pour la paix et contre le génocide perpétré à Gaza. Mais j’ai l’impression qu’il manque un petit lien entre les uns et les autres et qu’on sera beaucoup plus forts et beaucoup plus entendus si on s’unit et si on met nos forces ensemble pour exiger la paix.

Pour moi, il n’y a pas de fatalité, on peut toujours renverser les choses mais ça demande une unité, d’une part, et une organisation, c’est-à-dire qu’il faut qu’on parle de la même voix les uns et les autres, qu’on soit politiques, syndicalistes ou personnalités du monde de la culture, etc. Et ensuite, qu’on soit peut-être en capacité, au delà de l’appel, au-delà du meeting, d’organiser de grandes manifestations, de grandes mobilisations.

J’appelle vraiment tous les travailleurs, les travailleuses et les syndicalistes à se saisir de tout ce qui est mis en place pour exiger cette paix.