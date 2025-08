Norvège > « Nous avons décidé qu’il fallait créer un nouveau parti afin de contrer la propagande de l’Otan »

Il y a deux ans, tu étais vice-présidente du parti de gauche Rodt (Rouge), mais tu l’as quitté depuis pour former un nouveau parti, le parti Paix et justice (Fred og Rettferdighet, FOR). Qu’est-ce qui t’a motivé à franchir ce pas ?

Marielle Leraand : Lors de sa conférence nationale en 2023, Rodt a décidé de soutenir les livraisons d’armes norvégiennes à l’Ukraine, abandonnant ainsi la tradition de paix et de désarmement du mouvement ouvrier international et sa critique de l’impérialisme de son propre pays. Le SV (Parti socialiste de gauche), dont j’étais auparavant membre, avait déjà abandonné cette tradition lorsqu’il avait décidé de soutenir le bombardement de la Libye en 2011.

Le fait que la majorité des membres actifs de ces partis aient voté en faveur de cette décision lors de la conférence nationale a également montré que les deux partis traditionnels de gauche, en négligeant depuis longtemps la solidarité internationale, étaient devenus des proies faciles pour la propagande de l’Otan. Nous avons donc décidé qu’il fallait créer un nouveau parti afin de contrer la propagande de l’Otan de manière efficace.

Une douzaine de personnes ont créé une association dans le but de fonder ce parti en mai 2023. À la fin de l’année, nous étions déjà plusieurs centaines. Beaucoup de membres ont rejoint le parti lors de réunions publiques où nous avons accueilli des intervenants de renommée internationale tels que Jeremy Corbyn, qui s’est rendu en personne à Oslo, et Jeffrey Sachs, qui s’est adressé à nous par visioconférence. Tout au long de l’année 2024, nous avons réussi à recueillir plus de 6 000 signatures, nécessaires pour enregistrer le parti.

Comment le parti (…)