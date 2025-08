État d’Israël > Des dizaines de milliers manifestent du Nord au Sud contre la guerre, le génocide et la famine à Gaza

Des dizaines de milliers de manifestants ont envahi, vendredi soir, les rues de Sakhnin en Galilée et dans plusieurs autres villes palestiniennes à l’intérieur de l’état d’Israël ou dans des villes dites « mixtes » comme Jaffa et Haïfa, pour dire non à la guerre, au génocide et à la famine qui ravagent la bande de Gaza depuis octobre 2023. Cette journée de manifestations avait été appelée par le Haut Comité de suivi pour les citoyens arabes en Israël et soutenu activement par le Rassemblement démocratique national (parti majoritairement palestinien, connu sous le nom de son acronyme hébreu, Balad). Cette manifestation, la plus importante organisée par des mouvements palestiniens depuis octobre 2023, a été imposée par la pression populaire, indique un militant. Pour les organisateurs, elle marque une « rupture avec le mur de peur et de répression » jusqu’alors imposé aux Palestiniens de l’intérieur par une aggravation sans précédent de la répression, y compris envers la moindre marque d’empathie vis-à-vis de la situation à Gaza.

Drapeau palestinien interdit

La police israélienne a mis en place des points de contrôle à toutes les entrées de la ville de Sakhnin et a fouillé tous les bus transportant les manifestants vers la manifestation, à la recherche de drapeaux palestiniens. Des centaines de manifestants n’ont pas pu se rendre à la manifestation en raison de ces points de contrôle et de l’obstruction à l’entrée des bus. De plus, la police a envoyé des centaines de ses agents dans les quartiers de la ville de Sakhnin, équipés de chevaux et de véhicules avec canons à eau, (…)