Le budget Macron-Bayrou est un budget de destruction de l’École

L a rentrée se précise, pour les personnels, elle aura lieu vendredi 29 août, celle des élèves le 1er septembre. Élisabeth Borne a donné une conférence de presse mercredi 27 août. Va-t-elle annuler ses réformes, lancer un plan exceptionnel de recrutement immédiat, rouvrir les milliers de classes fermées, en créer ?

Absolument pas car à la lumière de ses déclarations lors de son déplacement à Mayotte et à la Réunion, les 18 et 19 août, qui effectuaient leur rentrée 15 jours avant l’Hexagone, c’est le « tout va bien » qui l’emporte aux dépens de la cruelle réalité.

L e 19 août, devant ses interlocuteurs réunionnais, elle déclare que « tous les moyens nécessaires » sont là « pour cette rentrée scolaire ». « En termes d’enseignants, pour cette année 2025-2026, les moyens sont préservés ». De quoi conduire le député LFI de la Réunion, Jean-Hugues Ratenon à qualifier ce déplacement « d'inutile et de honteux ».

Or, comme à Mayotte, la population a subi un cyclone, le cyclone Garance, et 90 % des établissements scolaires ont été endommagés. L’île (…)