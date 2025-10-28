Payan, Jésus et les autres…

Dans la crise générale qui secoue le pays, il nous faut garder la tête froide et ne pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages.

Au moment où à Paris, ses amis du PS font tout pour soutenir un pouvoir notamment clérical, les médias ont tenté de présenter le maire de Marseille, Benoît Payan, comme un défenseur de la laïcité. Des camarades ont pu se laisser prendre par l'apparence. Regardons de plus près.

Le petit monde des « élites » marseillaises, relayé par celui des médias parisiens de droite, d'extrême droite, et de « gauche », a été saisi de polémiques frénétiques à la suite de la déprogrammation par Benoît Payan du film Sacré Cœur (de Jésus), programmé pourtant sous sa (…)