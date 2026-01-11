Le Venezuela et le pétrole

L’agression militaire ordonnée par Trump contre la nation vénézuélienne s’intègre dans la crise de domination de l’impérialisme nord-américain. Sans doute, le pétrole occupe une place, mais elle est subsidiaire par rapport à l’objectif central de Trump d’essayer d’enrayer cette crise.

Pour le Venezuela, la question du pétrole est sans doute, centrale. L’histoire et le développement du pays depuis son indépendance en 1811 se confondent avec la production et l’exportation du pétrole, en particulier depuis le début du XXe siècle (le pétrole était déjà connu et utilisé par les civilisations amérindiennes). Dès 1920, il figure au premier rang des pays producteurs et exportateurs.

Lors de la constitution de l’Opep en 1960, le Venezuela occupe une place majeure.

La nationalisation de 1976

Notamment depuis la fin de la guerre mondiale en 1945, l’indignation de la population monte au Venezuela contre l’exploitation de la principale richesse nationale. Exxon Mobil, ConocoPhillips, Chevron, Total, Shell se partagent l’immense pactole, ne payant que des royalties de misère.

À partir de 1971, des premières lois sont adoptées pour limiter les bénéfices des majors étrangères. (…)