Pour les recalés de Parcoursup, la solution du gouvernement : le service national « volontaire »

Lors de sa conférence de presse du 12 janvier, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, a donné le contenu du dispositif annoncé par Macron en novembre, dont les médias se font déjà les relais actifs.

  • Actualité politique et sociale, Guerre
La ministre des Armées présente le « service national volontaire », le 12 janvier (photo AFP).
Par Jo Calathea
Publié le 18 janvier 2026
Temps de lecture : 3 minutes

« Service national militaire : salaire, missions, durée… La campagne de recrutement débute ce lundi » titrait Le Parisien une heure à peine après le début des annonces de la ministre des Armées.

À près le fiasco du « service national universel », il fallait soigner l’entrée du nouveau « service national volontaire ». Le gouvernement avait annoncé que la campagne de recrutement débuterait le 12 janvier et c’est la ministre Vautrin qui a ouvert le bal de l’horreur par une conférence de presse expliquant le dispositif mis en place pour recruter parmi les jeunes, campagne qui se poursuivra sur les réseaux sociaux, dans la presse régionale et sur un site internet dédié.

Non pas qu’avant cette date des dispositifs de recrutement n’aient pas été déployés dans tout le pays au travers des « classes défense », des « rallyes citoyens », ou de la multiplication des « rencontres » entre les (…)

