Pour les recalés de Parcoursup, la solution du gouvernement : le service national « volontaire »

« Service national militaire : salaire, missions, durée… La campagne de recrutement débute ce lundi » titrait Le Parisien une heure à peine après le début des annonces de la ministre des Armées.

À près le fiasco du « service national universel », il fallait soigner l’entrée du nouveau « service national volontaire ». Le gouvernement avait annoncé que la campagne de recrutement débuterait le 12 janvier et c’est la ministre Vautrin qui a ouvert le bal de l’horreur par une conférence de presse expliquant le dispositif mis en place pour recruter parmi les jeunes, campagne qui se poursuivra sur les réseaux sociaux, dans la presse régionale et sur un site internet dédié.

Non pas qu’avant cette date des dispositifs de recrutement n’aient pas été déployés dans tout le pays au travers des « classes défense », des « rallyes citoyens », ou de la multiplication des « rencontres » entre les (…)