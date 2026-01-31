« Le général Mandon nous trouvera toujours ici pour dire que l’armée n’a pas sa place dans l’université »

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées contre la conférence du général Mandon à la Sorbonne le 26 janvier. Si le général a finalement reporté sa venue, la série de conférences destinées à promouvoir l’armée et la guerre auprès des étudiants se poursuit. Voilà pourquoi le rassemblement a été maintenu et ses organisateurs ont cherché à l’élargir durant ces dernières semaines.

$Ainsi, des représentants des jeunes, de syndicats et des élus LFI (voir liste des organisations ci-dessous) se sont succédé dans une prise de parole très combative. Tous ont pointé le rôle du gouvernement dans la déqualification et la précarisation des jeunes en parallèle de sa tentative de faire rentrer l’armée dans les lieux d’étude. Nombreux sont ceux qui ont témoigné de la multiplication des dispositifs militaires depuis l’échec du SNU : service national « volontaire », classes défense et parcours citoyens dans les collèges et les lycées, cahiers de coloriages « ma première cérémonie militaire » distribués dans les écoles… etc.

Le représentant de la FSE a évoqué les crédits ECTS donnés aux étudiants qui auront participé à des initiatives de l’armée et la rémunération du Service national volontaire à hauteur de 900 euros : « C’est bien au-dessus des bourses ou du seuil de vie moyen des étudiantes et étudiants en France. Et c’est une honte qu’aujourd’hui des étudiants puissent valider une année de licence en servant l’impérialisme et les guerres ». Beaucoup d’intervenants sont également revenus sur la privatisation des universités, sur l’augmentation des frais étudiants, sur la répression qui s’abat contre ceux qui se mobilisent dans les universités (que ce soit pour Gaza ou pour des moyens)… Tous ont condamné les budgets de guerre du gouvernement Macron, notamment les intervenants issus de la santé et des organismes sociaux qui ont donné des exemples précis des conséquences funestes des économies de guerre sur la population.

Économie de guerre

Le conseiller régional LFI, Christophe Prudhomme, est revenu sur le contenu du PLFSS et de la complicité du PS pour faire passer ce budget de misère et de destruction des services publics, notamment de santé.

Le député Jérôme Legavre a également rappelé : « Ces gens-là, au nom desquels le général Mandon parle, font en sorte que la guerre dure, et dure toujours. Rappelons que Sébastien Lecornu, lorsqu’il était ministre des Armées en 2023, avait dit : “il faut reconnaître que la guerre en Ukraine est une formidable opportunité pour l’industrie d’armement française.”»

« Le général Mandon n’était pas le bienvenu aujourd’hui, il ne sera pas le bienvenu demain, ni dans deux mois… Il nous trouvera toujours ici pour dire que l’armée n’a pas sa place dans nos écoles, ni dans nos universités ! » La nécessité d’agir dans l’unité la plus large est donc apparue urgente. Forts de la désertion du général Mandon, l’ensemble des participants a réaffirmé sa détermination à poursuivre le combat afin de faire totalement abandonner cette chaire de recrutement militaire déguisé. Dans le même esprit de regroupement contre l’embrigadement de la jeunesse et contre la marche à la guerre, Le secrétaire général de la fédération FO de l’Éducation et de l’enseignement supérieur a conclu le rassemblement en invitant les manifestants à participer au meeting contre la guerre qui se tiendra à Londres le 20 juin.

Prises de paroles : Jeunes LFI Panthéon-Sorbonne, Jussieu et ENS, FSE Sorbonne Université, FO ESR (enseignement supérieur et recherche), CGT HAD (hospitalisation à domicile), Usap CGT (hôpitaux de Paris), section fédérale FO des OSDD (organismes sociaux), plusieurs syndicats de la Ferc Sup (fédération de l’enseignement supérieur), le collectif des doctorant.es CGT, Fnec FP-FO (fédération FO de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur), union départementale FO de Paris, l’association contre les armes nucléaires, ainsi que le député LFI-POI Jérôme Legavre, et le conseiller régional Île-de-France LFI, Christophe Prudhomme.