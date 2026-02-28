Democratic Socialists of America (DSA) « s’oppose à la guerre impérialiste et soutient le peuple iranien »

Tôt ce matin, les États-Unis et Israël ont frappé l’Iran alors que les habitants de la région se réveillaient au son des sirènes et des explosions. L’une de leurs cibles était une école primaire réservée aux filles, qui a fait au moins 40 morts. Cet acte brutal de guerre impérialiste est une attaque injustifiable contre le peuple iranien.

L’agression non provoquée des États-Unis et d’Israël contre l’Iran n’est pas seulement une guerre contre un État ou un « régime », mot favori du vocabulaire impérialiste. Il s’agit d’une attaque contre tout un peuple et toute une région du monde.

Les Socialistes démocrates d’Amérique (DSA) condamnent sans équivoque les attaques contre l’Iran et les violations de sa souveraineté. De Cuba et du Venezuela à l’Irak et à l’Iran, nous nous opposons catégoriquement au changement de régime et à l’intervention étrangère. La souveraineté nationale est une condition préalable à la libération de la classe ouvrière, et non les sanctions et les bombes.

Les attaques américano-israéliennes s’inscrivent dans la continuité de la guerre hybride menée contre l’Iran depuis la révolution populaire de 1979. De l’imposition par l’administration Clinton de la loi sur les sanctions contre l’Iran et la Libye en 1996 au retrait de l’administration Trump de l’accord nucléaire iranien en 2018 et à la guerre des douze jours, les États-Unis ont détruit l’économie iranienne, donné du pouvoir à une classe de profiteurs des sanctions nationales et fait souffrir la classe ouvrière iranienne. Ainsi, les États-Unis ne peuvent en aucun cas prétendre être les amis du peuple iranien alors qu’ils sont à l’origine des conditions qui le poussent à manifester.

DSA déplore les pertes humaines causées par les attaques américano-israéliennes et exige la cessation des hostilités contre l’Iran, le retrait des moyens militaires du golfe Persique et de la région, la fin des mesures coercitives unilatérales contre l’Iran et le retour à la diplomatie de la part des États-Unis.

Nous appelons le peuple américain à s’organiser et à participer à des mobilisations de masse contre les attaques contre l’Iran, à contacter ses représentants au Congrès et à exiger qu’ils votent en faveur de la résolution sur les pouvoirs de guerre contre l’Iran, et à rejoindre DSA et son comité international alors que nous continuons à lutter contre l’impérialisme américain en Asie occidentale et au-delà. Un mouvement de solidarité populaire à travers le pays peut changer le terrain politique et faire payer un prix politique aux bellicistes.

Non à la guerre impérialiste, oui à la souveraineté du peuple iranien ! »

DSA a publié ici en anglais, en persan, en arabe et en espagnol ce communiqué