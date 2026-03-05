« La voix de son maître »

Au lendemain du meeting à Lyon du jeudi 26 février avec Jean-Luc Mélenchon venu soutenir la candidate aux municipales, Anaïs Belouassa-Cherifi, les médias se déchaînent contre lui pour avoir osé critiquer la presse.

Franceinfo, chaîne du service public qui se pique d’être objective, est particulièrement haineuse à l’égard de Mélenchon. Dans son éditorial du 27 au matin, Renaud Dély n’y va pas par quatre chemins : « Jean-Luc Mélenchon s’inspire de Trump et copie Jean-Marie Le Pen (…). La manière dont il a prononcé Epstein est la même que Soral (Alain Soral est un militant d’extrême droite antisémite, Ndlr). Partant de la dénonciation de ce qui s’est passé à Gaza, Jean-Luc Mélenchon verse dans une dénonciation aux accents antisémites. »

Renaud Dély se prétend objectif mais il a beaucoup de mal à cacher la réalité. Dans le passé il avait déjà dénoncé Besancenot qui selon lui affaiblissait le PS et faisait le jeu de Sarkozy. Le 21 avril 2019, à 15 h 17, il traite les Gilets jaunes de « vermines ».

Renaud Dély a travaillé à Libération, au Nouvel Obs, à Marianne, des journaux de la « gôche responsable ». En 2008, il participe à l’élaboration d’un rapport sur la presse de TerraNova, un think tank proche du PS. Il y écrit : « La gauche parviendra mieux à retrouver son identité dans une société libérale. » Pourquoi donc prétendre à l’objectivité quand on est partisan de la gauche libérale ? Mais il n’est pas le seul.

Dans une interview de Manuel Bompard menée par Alix Bouilhaguet, celle-ci affirme à plusieurs reprises que le maire nouvellement élu à New York, Zohran Mamdani, était partisan du Hamas. Bien que Manuel Bompard ait montré, preuves à l’appui, que ce n’était pas la vérité, elle a réitéré pourtant ses accusations scandaleuses.

Mais, la ficelle était tellement grosse que le lendemain, la direction de Radio France et de France Télévisons a publié exceptionnellement un communiqué désavouant la journaliste.

Sur Franceinfo, contrevérités, insinuations sont déversées continuellement sous forme très jésuitique. Depuis que le ministre Nuñez a classé LFI à l’extrême gauche, cette chaîne parle de LFI comme de l’extrême gauche. Franceinfo invite régulièrement « experts » et « chroniqueurs » qui peuvent affirmer plus nettement ce que les journalistes ne peuvent faire. C’est le cas de Laurent Joffrin, très hostile à LFI, et d’un ancien journaliste, Bernard Guetta, qui est aujourd’hui… député européen macroniste.

Cette camarilla de « gôche » non seulement désinforme les auditeurs mais fait le jeu de l’extrême droite en bradant le service public et en ouvrant la voie à la privatisation.