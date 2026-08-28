9 septembre : mobilisation aux côtés des lycéens et des étudiants

Il y a la masse des recalés à Parcoursup. Même chose avec MonMaster : près d’un étudiant sur deux éjecté ! Les solutions de repli pour ces jeunes, on les connaît : formations payantes, jobs à bas salaire… ou bien l’armée, au moment où Macron cherche à les attirer vers son nouveau service militaire.

Mais les jeunes, comme les enseignants qui les ont préparés à réussir leurs examens, n’acceptent pas cette situation.

Le 24 juin, à Paris et dans plusieurs académies, des rassemblements ont regroupé devant le ministère de l’Enseignement supérieur et les rectorats, des enseignants du secondaire et du supérieur, des lycéens et des étudiants, pour exiger l’abrogation de ces plateformes de tri, l’ouverture massive de places dans le supérieur et l’inscription immédiate de chaque lycéenne et lycéen dans la filière de son choix.

La Fédération FO de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle (FNEC FP-FO) a participé le 7 juillet à des diffusions associant des militants et des jeunes devant plusieurs dizaines de lycées qui ont conduit à une première réunion nationale.

Dans son communiqué du 17 juillet, la FNEC FP-FO « appelle les personnels dans chaque lycée, dans chaque université, à mettre à l’ordre du jour dès la rentrée la mobilisation aux côtés des lycéens, des étudiants, des parents » et à se mobiliser le 9 septembre devant le ministère et les rectorats. Elle s’est également adressée aux autres organisations de l’enseignement pour leur proposer l’action commune.