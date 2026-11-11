Dans les assemblées générales et les manifestations étudiantes

Mardi 10 novembre, au lendemain des annonces provocatrices à l’issue de la conférence sociale, à l’appel des organisations de jeunesse et des organisations CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Enseignement, des milliers d’étudiants, de lycéens et de personnels ont manifesté pour porter leurs revendications.

À Bordeaux, une grande manifestation a rassemblé une masse de jeunes. « Loin de s’essouffler, la manifestation est plus dense que mardi dernier » commente notre correspondant.

Des manifestations importantes ont également eu lieu à Paris, Tours, Lyon, Marseille, La Rochelle, Clermont-Ferrand, Lille. À Angers, des centaines d’étudiants et de professeurs ont manifesté de la place du tribunal d’Angers vers la faculté de droit en passant par les voies de tram.

Lycéens et étudiants claquent la porte de la réunion à matignon

La veille, le premier ministre Sébastien Lecornu tenait à Matignon la première réunion du comité Parcoursup réunissant organisations lycéennes et étudiantes, syndicats de l’éducation, parlementaires et représentants des organisations patronales. Après avoir rappelé au premier ministre leur volonté d’abroger Parcoursup, des représentants lycéens et étudiants ainsi que le député LFI Louis Boyard ont claqué la porte de la réunion à peine la séance ouverte.

Lundi 9 novembre, de puissantes assemblées générales rassemblant des personnels et des étudiants ont eu lieu dans de nombreuses universités partout en France : 1 000 sur le site Saints-Pères de la Sorbonne, 1 000 à Bordeaux, 1 800 à Rouen, 1 000 à Jussieu à Paris.

À Nantes, deux AG gigantesques ont eu lieu sur le campus des sciences et sur le campus de lettres. Les enseignants ont débrayé avec les étudiants : ils ont ensuite manifesté vers la présidence de l’université. Le gouvernement avait parié sur l’essoufflement. Peine perdue : la jeunesse est plus déterminée que jamais.

Reportage dans les assemblées générales de Sorbonne-Université

Depuis quelques semaines, le vent de la révolte souffle sur Sorbonne Université. Entre la génération Z qui s’empare de la contestation et des personnels déterminés, la situation a basculé. À Jussieu, la grève était massive le 5 novembre à l’occasion de l’appel interprofessionnel. L’AG avait décidé de reconduire la grève. Le 6 novembre, au moins 500 personnels étaient en grève et réunis en assemblée générale pour préparer la mobilisation le 10 novembre.

Pour un militant doctorant : « C’est simple, on atteint un niveau de mobilisation inédit depuis le CPE ! Imaginez : 1 000 étudiants en AG, 500 personnels réunis. Dès la rentrée, la colère grondait face aux plans d’austérité — gel des vacations, suppressions de postes et de TP. L’étincelle de la jeunesse a tout embrasé. Conditions d’études et de travail, même combat ! On exige l’abrogation de Parcoursup, Mon Master, la fin de “Bienvenue en France”, des créations de postes et des hausses de salaires. »

Une militante CGT et personnel technique ajoute : « La gouvernance applique la stratégie du pourrissement macroniste ! Sous prétexte de “troubles à l’ordre public”, ils ferment administrativement Jussieu, Sorbonne mère et Clignancourt. C’est une censure pour empêcher les échanges. Pis : les CRS sont intervenus violemment à Clignancourt, piétinant les franchises universitaires ! Entre le flou total sur le télétravail, les ASA, la suppression de nos accès mails pendant les élections et les fermetures à géométrie variable, ils sèment le chaos. Mais ils n’y arriveront pas : la base s’organise unie par la même rage de vaincre. »

Malgré ces pressions, le mouvement ne faiblit pas. Étudiants et personnels s’organisent. Un étudiant explique : « On a créé une université populaire autogérée : cantine solidaire, soutien pour les lycéens, cours de rue scientifiques et politiques, débats. Quotidiennement, les brigades mixtes font le tour des labos pour élargir le rapport de force. »

Nous demandons à une syndicaliste CGT, comment la suite s’envisage après la grève massive le 5 et reconduite le 6 novembre. « La détermination reste totale. Même si la reconduction brute pour lundi a été levée en AG, une nouvelle grève et une grande manifestation éduc/supérieur sont actées pour ce mardi 10 novembre, puis le 17 et chaque samedi ! On ne lâchera rien : réouverture des facs, du fric, des postes, et la démission de la présidente comme de Macron ! Seule la grève générale fera plier ce pouvoir. Rendez-vous en AG et dans la rue ! »