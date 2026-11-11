Dans les assemblées générales et les manifestations étudiantes
À la veille du 10 novembre, nos échos des puissantes assemblées générales rassemblant des personnels et des étudiants qui ont eu lieu dans de nombreuses universités.
Mardi 10 novembre, au lendemain des annonces provocatrices à l’issue de la conférence sociale, à l’appel des organisations de jeunesse et des organisations CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Enseignement, des milliers d’étudiants, de lycéens et de personnels ont manifesté pour porter leurs revendications.
À Bordeaux, une grande manifestation a rassemblé une masse de jeunes. « Loin de s’essouffler, la manifestation est plus dense que mardi dernier » commente notre correspondant.
Des manifestations importantes ont également eu lieu à Paris, Tours, Lyon, Marseille, La Rochelle, Clermont-Ferrand, Lille. À Angers, des centaines d’étudiants et de professeurs ont manifesté de la place du tribunal d’Angers vers la faculté de droit en passant par les voies de tram.
Lycéens et étudiants claquent la porte de la réunion à matignon
La veille, le premier ministre Sébastien Lecornu tenait à Matignon la première réunion du comité Parcoursup réunissant organisations lycéennes et étudiantes, syndicats de l’éducation, parlementaires et représentants des organisations patronales. Après avoir rappelé au premier ministre leur volonté d’abroger Parcoursup, des représentants lycéens et étudiants ainsi que le député LFI Louis Boyard ont claqué la porte de la réunion à peine la séance ouverte.
Lundi 9 novembre, de puissantes assemblées générales rassemblant des personnels et des étudiants ont eu lieu dans de nombreuses universités partout en France : 1 000 sur le site Saints-Pères de la Sorbonne, 1 000 à Bordeaux, 1 800 à Rouen, 1 000 à Jussieu à Paris.
À Nantes, deux AG gigantesques ont eu lieu sur le campus des sciences et sur le campus de lettres. Les enseignants ont débrayé avec les étudiants : ils ont ensuite manifesté vers la présidence de l’université. Le gouvernement avait parié sur l’essoufflement. Peine perdue : la jeunesse est plus déterminée que jamais.
Reportage dans les assemblées générales de Sorbonne-Université
Depuis quelques semaines, le vent de la révolte souffle sur Sorbonne Université. Entre la génération Z qui s’empare de la contestation et des personnels déterminés, la situation a basculé. À Jussieu, la grève était massive le 5 novembre à l’occasion de l’appel interprofessionnel. L’AG avait décidé de reconduire la grève. Le 6 novembre, au moins 500 personnels étaient en grève et réunis en assemblée générale pour préparer la mobilisation le 10 novembre.
Pour un militant doctorant : « C’est simple, on atteint un niveau de mobilisation inédit depuis le CPE ! Imaginez : 1 000 étudiants en AG, 500 personnels réunis. Dès la rentrée, la colère grondait face aux plans d’austérité — gel des vacations, suppressions de postes et de TP. L’étincelle de la jeunesse a tout embrasé. Conditions d’études et de travail, même combat ! On exige l’abrogation de Parcoursup, Mon Master, la fin de “Bienvenue en France”, des créations de postes et des hausses de salaires. »
Une militante CGT et personnel technique ajoute : « La gouvernance applique la stratégie du pourrissement macroniste ! Sous prétexte de “troubles à l’ordre public”, ils ferment administrativement Jussieu, Sorbonne mère et Clignancourt. C’est une censure pour empêcher les échanges. Pis : les CRS sont intervenus violemment à Clignancourt, piétinant les franchises universitaires ! Entre le flou total sur le télétravail, les ASA, la suppression de nos accès mails pendant les élections et les fermetures à géométrie variable, ils sèment le chaos. Mais ils n’y arriveront pas : la base s’organise unie par la même rage de vaincre. »
Malgré ces pressions, le mouvement ne faiblit pas. Étudiants et personnels s’organisent. Un étudiant explique : « On a créé une université populaire autogérée : cantine solidaire, soutien pour les lycéens, cours de rue scientifiques et politiques, débats. Quotidiennement, les brigades mixtes font le tour des labos pour élargir le rapport de force. »
Nous demandons à une syndicaliste CGT, comment la suite s’envisage après la grève massive le 5 et reconduite le 6 novembre. « La détermination reste totale. Même si la reconduction brute pour lundi a été levée en AG, une nouvelle grève et une grande manifestation éduc/supérieur sont actées pour ce mardi 10 novembre, puis le 17 et chaque samedi ! On ne lâchera rien : réouverture des facs, du fric, des postes, et la démission de la présidente comme de Macron ! Seule la grève générale fera plier ce pouvoir. Rendez-vous en AG et dans la rue ! »
Répression, menaces et sanctions dans l’Éducation nationale
« Les lycéens doivent laisser leurs camarades entrer en cours, sinon ils bousillent leur année scolaire. Il peut y avoir des sanctions disciplinaires », a menacé le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray le 9 novembre à la veille d’une nouvelle mobilisation de la jeunesse. Le ministre va-t-il se l’appliquer à lui-même ?
En effet, dans la majeure partie des cas, c’est bien le ministre qui empêche les lycéens d’aller en cours en fermant les établissements et en imposant « l’enseignement en distanciel ». L’objectif de Geffray : empêcher les assemblées générales de lycéens et de personnels de se tenir pour organiser leur mobilisation !
On se souvient que le lundi 2 novembre, jour de la reprise, face à la présence policière massive à l’entrée de leurs lycées, de nombreux lycéens avaient refusé d’entrer et s’étaient rassemblés devant leurs établissements pour maintenir leur mobilisation. Ces mêmes lycéens font l’objet d’une répression sauvage depuis le début du mouvement : jeunes mutilés, matraqués, étranglés, agressés, gazés, violentés, placés en garde à vue de manière arbitraire. Et cela sans parler des menaces de sanctions quotidiennes au sein de l’établissement.
Dans le même mouvement, le ministre s’en prend aussi aux enseignants en organisant le flicage interne. Son ministère a adressé un message aux recteurs pour décompter les jours de grève des enseignants grévistes et ceux qui « ne réalisent pas leur service ».
Il s’agit pour le ministère « des professeurs qui ont refusé d’accueillir leurs élèves » ou ceux « qui ont refusé d’assurer la continuité pédagogique, soit par l’organisation de cours en visioconférence, soit par la transmission de travaux divers à leurs élèves ».
Répression, mépris des lycéens et de leurs sanctions qui se mobilisent pour de meilleures conditions d’enseignement, pour l’abrogation de Parcoursup et pour le droit à un avenir. Aucune sanction, à bas la répression contre les lycéens et leurs enseignants ! R. A.