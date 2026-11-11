Parce que la multiplication des candidatures à l’élection présidentielle – plus de 20 à ce jour ! – ne suffisait pas, voici que l’actuel champion olympique de judo, Teddy Riner, s’est lancé dans la course. Dans la foulée, le chef de l’État, devenu récemment le plus rejeté de toute l’histoire de la Ve République, s’est dit « très heureux » de cette candidature. CQFD. Dans quel contexte intervient-elle ?

Depuis un mois et demi, une mobilisation puissante et déterminée de la jeunesse, appuyée et rejointe par les travailleur-es et leurs organisations, désarçonne l’exécutif et percute toute la situation politique, en même temps que l’élection présidentielle qui doit se tenir maintenant dans un peu plus de cinq mois.

Jeudi 5 novembre, les centrales syndicales ont dénombré 1,6 million de manifestants. Deux jours plus tard, la France insoumise (LFI) a rempli Le Bourget. Devant plus de 20 000 participants, le candidat de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a notamment déclaré, déclenchant une ovation : « Des commentateurs me recommandent de mettre de l’eau dans mon vin pour séduire et être moins clivant. Je ne le ferai pas. » Et d’ajouter ce qui s’annonce être un slogan de campagne : « Il faut tout changer ».

Inquiétudes au sommet de l’État

Dans ce contexte d’ébullition dans la jeunesse mais aussi dans la classe ouvrière, et à l’approche d’échéances électorales majeures, l’inquiétude grandit au sommet de l’État. L’éditorialiste du Figaro, Guillaume Tabard, menace : « Combattre Mélenchon, ce n’est pas déplorer qu’il soit un vote inutile, mais reconnaître qu’il est un vote dangereux. »

Parviendront-ils à faire rentrer les centaines de milliers, les millions, qui manifestent depuis des semaines ? Parviendront-ils à empêcher que ces millions trouvent un débouché politique dans la candidature de rupture incarnée par Jean-Luc Mélenchon ? Rien n’est moins sûr…

Une chose est, par contre, certaine. Répression sauvage, interdiction de manifestation, candidature bidon aux présidentielles, propagande effrénée sur les chaînes aux ordres, sondages triomphants pour Mme Le Pen pour faire croire que « tout est plié », n’arrivent pas à faire rentrer dans le rang.

À nouveau, et en dépit des atermoiements désolants des principaux leaders syndicaux, des centaines de milliers, bravant les interdictions, manifestent, des milliers d’étudiants se réunissent en assemblées générales, des centaines de structures syndicales refusent l’enfumage des déclarations de Lecornu et se joignent au mouvement, les fonctionnaires appelés dans l’unité par tous les syndicats sont à l’action, LFI poursuit sa campagne dans l’ordre et dans le calme…

On comprend que les partisans de tous bords d’un maintien des privilèges des capitalistes soient prêts à faire feu de tout bois. L’Histoire fourmille de coups tordus, de provocations organisées, de violences par ceux qui, aux abois, veulent coûte que coûte protéger l’ordre établi.