Les personnels de l’Éducation recherchent le moyen le plus efficace pour bloquer le gouvernement

Des fédérations de la Fonction publique appellent à une journée d’action – et non à la grève – le jeudi 5 décembre pour le retrait des mesures Kasbarian qui visent à allonger le nombre de jours de carences et enlever une partie du salaire en cas d’arrêt maladie. La fédération FO des fonctionnaires, qui n’a pas signé pour la journée du 5, appelle à « 3 jours de carences, 3 jours de grève » et à se mettre en grève les 10, 11 et 12 décembre pour y aller « tous ensemble » avec les cheminots qui proposent la grève illimitée à partir du 11 décembre. Et sur le plan interprofessionnel, la Confédération FO invite les travailleurs à se mobiliser à partir du 10, en défense des emplois, pour l’augmentation des salaires, et pour l’abrogation de la réforme des retraites.

Comment faire pour gagner

Cette perspective reçoit un bon écho chez les personnels qui ne veulent plus perdre à cause des journées (…)