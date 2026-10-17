Le gouvernement tente de prendre le contrôle de la Sécurité sociale

Alors que le gouvernement archi-minoritaire et rejeté comme jamais déchaîne la violence d’État contre la jeunesse lycéenne et étudiante en révolte pour s’assurer un avenir, Macron-Lecornu engagent un coup de force contre la Sécurité sociale.

  • Actualité politique et sociale, Budget 2027, Sécurité Sociale
Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, entouré du ministre des Finances, Roland Lescure et du ministre des comptes publics, David Amiel, après le conseil des ministres du 1er octobre sur le budget 2027 (photo AFP).
Par Jean-Claude Aymé
Publié le 17 octobre 2026
Temps de lecture : 3 minutes

Pour la première fois depuis 1945, un gouvernement, s’arroge le droit dans un projet de loi de finances de l’État d’inscrire la suppression de 1 000 postes équivalents temps plein d’employés et de cadres de la Sécurité sociale (et bien plus que 1 000 en réalité…). Et c’est à juste titre que les fédérations syndicales FO et CGT de la profession revendiquent son retrait.

Depuis quand le personnel de droit privé de la Sécurité sociale serait-il sous les ordres du gouvernement ? Les agents ont un statut et un métier qui consiste à payer les prestations pour les assurés et leurs familles conformément aux droits établis par les ordonnances de 1945.

En dépit des coups portés depuis quarante ans par les gouvernements de droite comme de « gauche », la Sécurité sociale, c’est encore : « Chacun cotise selon ses moyens et (…)

Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez :

Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :