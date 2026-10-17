Le gouvernement tente de prendre le contrôle de la Sécurité sociale

Pour la première fois depuis 1945, un gouvernement, s’arroge le droit dans un projet de loi de finances de l’État d’inscrire la suppression de 1 000 postes équivalents temps plein d’employés et de cadres de la Sécurité sociale (et bien plus que 1 000 en réalité…). Et c’est à juste titre que les fédérations syndicales FO et CGT de la profession revendiquent son retrait.

Depuis quand le personnel de droit privé de la Sécurité sociale serait-il sous les ordres du gouvernement ? Les agents ont un statut et un métier qui consiste à payer les prestations pour les assurés et leurs familles conformément aux droits établis par les ordonnances de 1945.

En dépit des coups portés depuis quarante ans par les gouvernements de droite comme de « gauche », la Sécurité sociale, c’est encore : « Chacun cotise selon ses moyens et (…)