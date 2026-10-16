Brésil : après le premier tour, une marée humaine de travailleurs et de jeunes dans tout le pays pour défaire Bolsonaro

Le 4 octobre au soir du premier tour de la présidentielle brésilienne, le candidat d’extrême droite obtient 47,03 % des voix, contre 45,16 % pour Lula. Les étudiants se mobilisent immédiatement puis la mobilisation s’étend à tout le pays le 5 octobre.

  • Actualité politique internationale, Brésil
Un million de personnes manifestent en soutien à la candidature de Lula, à São Paulo, au Brésil, le 11 octobre 2026. (AFP)
Par Milton Alves
Publié le 16 octobre 2026
Temps de lecture : 5 minutes

La réaction étudiante a été immédiate après les résultats du premier tour. La vague de mobilisation a commencé lundi soir (5 octobre), à l’Université fédérale Fluminense (UFF), à Niterói (État de Rio de Janeiro), avant de s’étendre à tout le pays au cours de la semaine. Les manifestations ont eu lieu dans près de vingt États et dans plus de soixante universités publiques et privées du pays, rassemblant des milliers d’étudiants universitaires, de lycéens et de jeunes travailleurs.

Les assemblées nombreuses sur les campus universitaires, les réunions plénières et les manifestations indiquent clairement la voie à suivre pour faire basculer les votes dans la rue, grâce à la mobilisation et à une campagne offensive visant à vaincre le candidat d’extrême droite, qui a obtenu 47,03 % des suffrages exprimés, contre 45,16 % pour Lula, soit un écart de 2,2 millions de voix.

Dans ce contexte de polarisation, la vague de manifestations constitue un puissant souffle d’énergie pour la campagne de Lula, qui cherche encore à attirer les voix des indécis et celles des plus de 33 millions d’électeurs qui se sont abstenus.

Les manifestations mettent en avant les revendications populaires : la défense de l’université publique, la suppression du système de travail 6 x 1, la fin des privatisations, le renforcement du SUS (système public de santé brésilien), la réforme politique et celle du pouvoir judiciaire, entre autres revendications populaires.

Les jeunes du DAP5Dialogue et action pétiste est un regroupement de militants et responsables ouvriers autour du Parti des travailleurs (PT). participent aux manifestations avec leurs pancartes en forme de sucette et leurs drapeaux.

De nouvelles manifestations sont déjà programmées, (…)

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