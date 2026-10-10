7 octobre 2023 – 7 octobre 2026 : Trois ans de génocide en Palestine, trois ans de résistance

Le mouvement ouvrier, la jeunesse et le combat pour l’arrêt du génocide à Gaza

États-Unis

1er décembre 2023

– Le syndicat de l’automobile, fort de 600 000 membres, rejoint l’appel à un cessez-le-feu. Intervention de Brandon Mancilla, directeur de la région 9A du syndicat des travailleurs de l’automobile UAW, devant la Maison blanche.

« Le syndicat UAW International a voté pour se joindre aux appels au cessez-le-feu. L’UAW International appelle à un cessez-le-feu immédiat et permanent en Israël et en Palestine pour que nous puissions œuvrer à une paix durable, à la justice sociale et construire la solidarité internationale. C’est notre engagement et cela est tout aussi important que ce que nous avons fait dans ce pays pour nous assurer que les travailleurs, les opprimés et les gens pauvres dans le monde puissent gagner la justice qu’ils méritent tant. Je suis là avec vous tous, je suis fier d’être avec nos membres du syndicat des postes. Nous avons été silencieux depuis trop longtemps, le mouvement ouvrier a trop longtemps ignoré ce problème. Ce temps est terminé. »

2 mars 2024

– La coalition syndicale nationale pour le cessez-le-feu représente 60 % des syndiqués du pays.

C’est le résultat d’une bataille menée pied à pied dans les organisations syndicales américaines. L’existence même de cette coalition est un point d’appui important pour l’indépendance syndicale aux États-Unis. Sept syndicats nationaux américains viennent d’annoncer la formation d’une Coalition syndicale nationale pour le cessez-le-feu, incluant également de nombreuses structures locales. Au nombre des membres de cette coalition, on compte les trois plus gros syndicats nationaux des États-Unis (le syndicat d’enseignants NEA, le syndicat du secteur du service SEIU, et le syndicat d’enseignants AFT, plus gros syndicat de la confédération américaine AFL-CIO). Au total, les syndicats membres de cette coalition regroupent 9 millions de syndiqués, soit 60 % des syndiqués aux États-Unis.

C’est le résultat d’une bataille menée pied à pied dans les organisations syndicales américaines. Dès le début de l’assaut mené par Israël sur Gaza, des syndicats ont pris position pour un cessez-le-feu immédiat : des syndicats locaux d’enseignants, de dockers, etc.

1er août 2024

– Sept syndicats américains s’adressent à Biden pour l’arrêt des livraisons d’armes américaines à Israël

Sept syndicats américains ont constitué en février dernier une Coalition syndicale nationale pour un cessez-le-feu (Association of Flight Attendants (AFA) ; American Postal Workers Union (APWU) ; International Union of Painters (IUPAT) ; National Education Association (NEA) ; Service Employees International Union (SEIU) ; United Auto Workers (UAW) ; United Electrical Workers (UE). Ces syndicats représentent 9 millions d’adhérents. Voici la lettre ouverte que la coalition a envoyé à Biden le 23 juillet dernier.

« Président Biden, nous vous écrivons cette lettre pour appeler publiquement votre administration à cesser immédiatement toute aide militaire à Israël, comme un élément du travail pour obtenir un cessez-le-feu permanent et immédiat dans la guerre à Gaza. (…)

Il est pourtant clair que le gouvernement israélien va poursuivre sa réponse vicieuse aux attaques horribles du 7 octobre tant qu’on ne l’obligera pas à s’arrêter. Nous pensons que couper immédiatement l’aide militaire américaine au gouvernement israélien est une étape nécessaire à aboutir à une résolution pacifique de ce conflit.

Les échos récents ne font que souligner l’urgence de nos revendications. (…) Nous avons parlé directement à des responsables de syndicats palestiniens, qui nous ont raconté des histoires déchirantes sur la situation à laquelle les travailleurs de Gaza sont confrontés. De plus, le refus par Israël de minimiser les dégâts faits aux civils et sa restriction démontrée de l’aide humanitaire américaine appelle à un arrêt de l’aide militaire américaine aux termes de la loi sur l’assistance à l’étranger et de la loi sur le contrôle des exportations d’armes.

M. le Président, le temps d’agir de façon résolue et de mettre fin à cette guerre est venu. Mettre fin à l’aide militaire américaine à Israël est la manière la plus rapide et la plus sûre de le faire, c’est ce qu’exigent les lois américaines, et cela démontrera votre engagement à assurer une paix rapide dans la région. »

Le combat des dockers du Pirée

– Damianos Voudigaris, syndicat des portuaires Enedep. : « Nous ne voulons pas charger des armes, nous ne voulons pas avoir sur nos mains le sang des peuples d’Amérique du Sud ou de Palestine »

« Nous envoyons depuis le port du Pirée un salut chaleureux aux travailleurs de l’USB en Italie. Nous sommes unis par la même réalité. Les ports fonctionnent sans interruption. Les profits monopolistiques sont exorbitants. Les travailleurs acharnés en paient le prix par l’épuisement. Du matériel de guerre passe par le port du Pirée, par Thessalonique, par Alexandroupolis. Nous n’accepterons pas de travailler sans nos droits et de subir les pressions des gouvernements impérialistes. (…) Avec vous, nous engageons une autre bataille : que nos ports ne deviennent pas des plateformes pour la guerre. Nous ne voulons pas charger des armes, nous ne voulons pas avoir sur nos mains le sang des peuples d’Amérique du Sud ou de Palestine. Les ports sont des lieux de travail, pas des infrastructures de guerre. »

Extraits d’un reportage en direct réalisé par l’USB (Italie) le 6 février 2026 et relayé par Informations ouvrières.

22 septembre 2025

– Grève et manifestation massives le 22 septembre en Italie contre le génocide à Gaza. « Près d’un million de manifestants ont répondu dans toute l’Italie à l’appel de grève générale lancé par l’Unione Sindacale di Base (USB) lundi 22 septembre avec les dockers de Gênes, dont l’un des leurs, José Nivoi est actuellement embarqué sur la Global Sumud Flottilla. Un appel à tout bloquer (“Blocchiamo tutto”) pour soutenir la flottille, exiger la fin du génocide à Gaza et pointer la complicité de Meloni. »

Il y a un an 5 octobre 2025

– À Paris, un meeting international contre la guerre a réuni 4 000 participants au Dôme de Paris. La veille, plus d’une centaine de délégués, originaires d’une vingtaine de pays, se sont réunis pour se regrouper contre les gouvernements fauteurs de guerre et complices du génocide à Gaza. Les 19 et 20 juin 2026, de nouveau, une conférence de délégués et un meeting international ont eu lieu à Londres, regroupant des milliers de militants syndicalistes, organisations syndicales, militants politiques.

Journée internationale du 10 octobre pour la Palestine

Dans la continuité des décisions de l’appel du meeting contre la guerre de Londres (20 juin 2026) des manifestations le 10 octobre, ou proches du 10 octobre, sont appelées dans plusieurs dizaines de pays partout dans le monde. Informations ouvrières en rendra compte.

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Irlande, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Pays-Bas, Pérou, Portugal… et bien d’autres.