Syrie : pétrole et gazoducs de la région

Selon l’agence de presse turque Anadolu, le projet de pipeline longtemps dormant entre la Turquie et le Qatar pourrait être relancé après la chute du régime d’Assad, a déclaré lundi (9 décembre) le ministre turc de l’Energie et des Ressources naturelles, Alpraslan Bayraktar.

A la suite d’une réunion du cabinet dans la capitale turque Ankara, Bayraktar a été interrogé sur une éventuelle relance du projet de gazoduc, qui pourrait relier les pays européens et la Turquie au Qatar via l’Arabie saoudite, la Jordanie et la Syrie.

Bayraktar a déclaré que la réalisation du pipeline pourrait être possible “si la Syrie atteint son intégrité (territoriale) et sa stabilité”.