Paris : Non au démantèlement des centres de soins de la Sécu !

Grève spontanée dans les accueils physiques de la Caisse primaire d’Assurance maladie de Paris Vendredi 13 décembre, à la surprise générale, les techniciens des accueils physiques de la CPAM de Paris se sont massivement mis en grève. Cela a occasionné la fermeture complète de deux agences et un fonctionnement dégradé des sept autres agences qu’il y a sur le département. Les agents grévistes de manière organisée ont posé le stylo et ont transmis aux organisations syndicales le message suivant accompagné de la plateforme revendicative qu’ils ont élaborée collectivement. « Aujourd’hui nous CESAM estimons que nous sommes les laissée.er pour compte de la caisse. On nous demande aujourd’hui d’être multi casquettes en laissant de côté notre corps de métier. Entre les AIS, AME, CSS , les RDV téléphoniques, les depoz moi … et aujourd’hui le tout-venant, trop c’est trop. Et tout ça pour un seul salaire ! » Les agents des accueils physiques sont le dernier rempart pour aider à solutionner des dossiers d’assurés. Ils le font sans être correctement rémunérés et avec une charge de travail de plus en plus croissante du fait du manque d’effectif et des outils défectueux. C’est une énième annonce de désorganisation de leur mission d’accueil qui a été la goutte d’eau ayant fait déborder le vase. Cette grève d’avertissement a été leur réponse ! Soutien aux revendications des agents de la ligne accueil physique de la CPAM de Paris qui en se battant pour leurs conditions de travail se battent pour le service rendu aux assurés et pour le maintien de nos accueils physiques ! Correspondant