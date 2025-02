« L’escalade de la guerre en Ukraine aggrave aussi le risque d’une guerre nucléaire, nous devons être en alerte »

« C’est la première fois, peut-être depuis toujours, que nous sommes confrontés au risque de guerres nucléaires simultanément en deux endroits du monde. Israël a l’arme nucléaire, c’est le seul État dans ce cas au Moyen-Orient.

La continuation, l’escalade de la guerre en Ukraine aggrave aussi le risque d’une guerre nucléaire, et nous devons être en alerte, notamment en Grande-Bretagne, où nous avons entendu des mots tels qu’« armes nucléaires de champ de bataille ».

Des centaines de milliers de personnes, soldats, civils, qui ont été forcés par le gouvernement d’aller combattre, des centaines de milliers sont morts, et il est temps de mettre un terme à cette guerre, à cette terrible guerre. Et la dernière chose que nous avons à savoir, que tout le monde doit savoir, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, c’est que plus on envoie d’armes pour cette guerre, et plus le désastre sera grand et plus les tanks et missiles européens entreront dans le conflit.

Bien sûr, nous ne voulons pas de troupes européennes impliquées dans la guerre en Ukraine, ce serait une idée folle (…)