« Malgré la volonté d’écraser ce peuple, le peuple palestinien veut vivre, il veut vivre sur sa terre ! »

A la tribune, aux côtés de Jérôme Legavre

Louise Regan, présidente de la Palestine Solidarity Campaign, présidente du comité international du National Education Union (plus grand syndicat de l’éducation en Europe) Kate Hudson, vice-présidente de la Campaign for Nuclear Disarmament, responsable nationale de la coalition Stop the War, et membre des organisateurs des manifestations pour Gaza Haim Bresheeth, professeur émérite à l’université SOAS de Londres et cinéaste, fils de rescapés des camps d’extermination nazis, ancien officier dans l’armée israélienne puis militant pacifiste et antisioniste, membre fondateur de Jewish Network for Palestine Mariam El-Sayeh, représentante élue du National Union of Journalists et du Women Trade Union Council Depuis le 7 octobre 2023, des manifestations massives sont organisées à Londres toutes les deux semaines contre le génocide à Gaza. Elles ont rassemblé jusqu’à un million de manifestants et, en général, elles regroupent des centaines de milliers d’opposants à la politique de Starmer de soutien au génocide. Ces manifestations sont organisées par une coalition de six organisations : la Palestine Solidarity Campaign (PSC), la Campaign for Nuclear Disarmament (CND), la coalition Stop the War (StW), et trois organisations musulmanes. PSC, CND et StW regroupe chacune des dizaines de milliers d’adhérents, et des centaines de milliers de sympathisants inscrits à leur liste de diffusion. StW a également pour membres des syndicats en tant que tels, dont certains importants comme le syndicat d’enseignants NEU ou celui de cheminots RMT.