A propos des puissantes manifestations en Grande-Bretagne pour la Palestine

La convivencia « Les Juifs ont vécu pendant 2 000 ans en Europe et pendant plus de temps encore au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et dans l’Ouest de l’Asie, en Arabie. Pendant ces milliers d’années, les juifs n’ont jamais été impliqués dans la pratique de génocide. Ni dans le colonialisme. Les juifs étaient une société civile, malgré la haine qu’ils ont subie pendant tout ce temps en Europe. Ce n’était pas le cas au Moyen-Orient où les Arabes et les Juifs vivaient en bons termes. Avec les chrétiens, les musulmans, dans tout le monde arabe, ils vivaient en paix, avec convivialité, dans la coexistence, pendant 800 ans, en Andalousie. Et ils ont travaillé ensemble, juifs, musulmans et chrétiens, ils ont créé les bases de la Renaissance et du développement des arts, de la philosophie, et grâce à eux, nous pouvons lire les tragédies et comédies écrites dans la Grèce antique. Sinon, la chrétienté s’en serait débarrassée. Et donc nous avons une dette vis-à-vis de la convivencia de cette époque. Et nous voulons développer l’idée qu’en Palestine nous avons vécu des milliers d’années ensemble, et que le seul moment où ça a été détruit, c’était durant les Croisades. Et quand les Croisades sont arrivées à Jérusalem, les Croisés ont tué tout le monde : les juifs, les musulmans mais aussi les chrétiens. Car ils considéraient que les chrétiens qui vivaient ensemble avec les juifs et les musulmans ne pouvaient pas être crus. C’est le seul incident de haine raciale en 2 000 ans de Palestine que l’on peut noter. Maintenant, partout en Occident, parce que la plupart vivent en Occident, on attend des juifs qu’ils soient d’accord avec le génocide. (…) Des dizaines de milliers de juifs, en Grande-Bretagne, sont antisionistes, contre le génocide et continueront à se battre contre cela, ensemble et avec vous. »