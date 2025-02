Il y a 60 ans, Malcolm X était assassiné

Un homme à abattre

L’assassinat de Malcolm X en février 1965 fut attribué à la Nation Of Islam (une organisation nationaliste noire), avec laquelle il avait rompu après en avoir été un des dirigeants. Mais en 2021, après des décennies d’emprisonnement, deux des trois jugés coupables ont été disculpés. L'enquête a démontré que des preuves sérieuses avaient été masquées, que la présence d’agents infiltrés du FBI ou de la police de New York présents dans la salle avait été délibérément occultée par les procureurs de l’époque. Malcolm X était dans le collimateur du FBI depuis des années.

Selon Nicole Bacharan, sur France Culture, Malcolm X (né Little, nom attribué par le propriétaire esclavagiste) : « Même la maison où habitait Malcolm X enfant avec ses parents et ses frères et sœurs a été brûlée. Quatre de ses oncles ont été lynchés et son père (pasteur et militant de la cause noire), après plusieurs menaces, a été tué. La police a conclu à un suicide mais tout laisse à penser qu'il a été tué par le Ku Klux Klan ou un groupe local du même acabit ».

Par la suite, sa mère est internée en 1938 après une dépression. Ses huit enfants, dispersés dans des familles d’accueil, ne purent la libérer que 24 ans plus tard.

Malcolm quitte le lycée à 13 ans après avoir excellé au collège. Un professeur lui avait dit que pratiquer le droit n'était « pas un objectif réaliste pour un nègre ». Il effectue divers petits boulots puis est arrêté pour des cambriolages et est condamné à 8 ans de prison. Il lit, s'instruit, devient membre de Nation of Islam et quand il sort de prison, il en devient rapidement un des dirigeants avant de rompre en 1964.

Il fonde une organisation politique de défense des droits des noirs, une organisation qui affirme plus nettement la nécessaire autodéfense des noirs contre la violence de la police et affirme le caractère de classe. La tournée qu'il a faite en 1964 à l'occasion d'un pèlerinage à La Mecque l'amène à relier la situation des noirs aux États-Unis à la politique de l'impérialisme américain, c'est également le début de l’engagement massif des États-Unis dans la guerre du Vietnam.

C'est une période de lutte de masse pour les droits des noirs mais, contrairement à Martin Luther King, Malcolm X se refuse à poser comme point de départ que cette lutte soit non-violente. En effet, la violence de toutes les institutions de l'Etat se déchaîne contre les militants de la cause noire, en particulier dans les États du sud des Etats Unis.

Dans les derniers mois de sa vie, Malcolm X multiplie les contacts avec les militants de l'organisation trotskiste aux Etats-Unis (SWP). En 1939, Trotsky avait convaincu les trotskistes américains que vu la place particulière des noirs aux Etats Unis, il était nécessaire de défendre le droit pour les noirs d'avoir leur propre parti. C'était le seul moyen pour que les noirs puissent participer à la lutte d'ensemble de la classe ouvrière aux Etats Unis, et pour la construction d'un parti qui la représente.

Mais l'objet ici est de donner la parole à Malcolm X . Et ses paroles qui résonnent aujourd'hui expliquent son influence toujours présente.

Yacine Hadj Hamou

« Par tous les moyens nécessaires »

Extrait du dernier discours de Malcolm X, prononcé à Rochester, le 16 février 1965

« Mais nous savons aussi que les problèmes si complexes et si (…)