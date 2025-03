Tous à la manifestation du 22 mars !

Ils soutiennent Macron/Bayrou dans l’effort de guerre Olivier Faure, premier secrétaire du PS déclare le 3 mars dans Sud-Ouest : « Je me retrouve parfaitement dans ce qui a été énoncé par le chef de l’État. Ce n’est pas parce que je suis dans l’opposition que je suis pavlovien. Quand je suis en accord, je le dis aussi (…). Il faut aussi que les dépenses de défense que nous faisons pour nous-mêmes mais aussi pour l’ensemble du continent européen puissent être sorties » de la règle européenne limitant le déficit budgétaire à 3 % du PIB. Boris Vallaud, au nom du groupe socialiste à l’Assemblée, le 3 mars : « Depuis le premier jour de l’invasion de l’Ukraine, nous savons que cette guerre est aussi la nôtre (…), nous affirmons au gouvernement qu’il ne trouvera dans nos rangs que des soutiens déterminés aux initiatives qu’il prendra afin de défendre l’Ukraine et, avec elle, l’avenir de la paix en Europe. (…) Nous ne pouvons faire autrement que d’investir plus encore dans l’Otan, dont les Européens financent l’essentiel du fonctionnement et à laquelle nos partenaires restent attachés. (…) Nous devons aller plus loin. C’est pourquoi les socialistes appellent de leurs vœux un grand plan de redressement stratégique de l’Europe qui sera militaire autant qu’industriel (…). Nous souhaitons que la loi de programmation militaire (LPM) soit actualisée sans délai et que les règles budgétaires soient revues, pour financer nos armées et investir massivement dans les technologies afin de garantir notre indépendance. (…) Nous souhaitons qu’un grand emprunt commun, d’au moins 500 milliards, permette de concrétiser cette ambition qui, seule, permettra de sauver la paix et la sécurité en Europe. (…) Pour nous socialistes, il faut faire plus et plus vite : livrons des armes, encore des armes, (…) Les socialistes sont prêts, en cas d’accord de paix, à ce que la France participe aux bataillons qui devront se porter sur le terrain. » … et il n’est pas le seul ! Cyrielle Chatelain, au nom du groupe Europe Écologie Les Verts « Le groupe Écologiste et social soutient donc un engagement militaire renforcé à destination de l’Ukraine, notamment par la fourniture d’équipements de défense avancée, par la formation des forces ukrainiennes et par le renforcement des troupes européennes dans les pays frontaliers de l’Ukraine. » François Ruffin (post X) « J’écoute les débats parlementaires dans l’hémicycle. Large consensus, chez les orateurs, pour fournir Kiev en armes. J’en suis. »