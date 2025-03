Offensive réactionnaire contre le 8 mars

UN APPEL À LA MANIFESTATION DU 8 MARS « Féministes, afros féministes contre l’armement et contre la vie chère » « Nous sommes plusieurs organisations et collectifs à nous mobiliser depuis le 8 octobre 2024 contre l’armement du génocide en Palestine par la France et l’UE. Nous dénonçons le soutien du président Macron et de ses gouvernements successifs, comme celui des États-Unis de Biden, et maintenant, de Trump, dans une marche à la guerre. À cette montée de l’extrême droite en France et partout en Europe, nous répondons par la solidarité féministe, antiraciste, anti-impérialiste, et anticapitaliste. Nous pensons que nous devons nous organiser ensemble contre l’accaparement des richesses, contre l’armement des génocides et des politiques impérialistes, pour mettre un terme à cette logique de guerre, de misère, de violences sociales et coloniales dans nos quartiers, en France hexagonale et dans les Outre-mer et par-delà les frontières. Ces logiques engendrent des massacres partout, des violences d’État, des politiques suprémacistes à travers le monde et dans nos territoires. Elles ont un impact majeur sur nos vies à toutes et tous et nous sommes confrontées à une explosion des prix (électricité, alimentation) auxquels nous ne nous ne pouvons plus faire face. En France 50 milliards d’euros ont été alloués par Bayrou au budget de la Défense, en augmentation de 3 milliards cette année. 32 milliards d’euros ont été retirés aux hôpitaux, à l’enseignement, aux services publics et au logement. En tant que féministes, nous luttons contre les violences sexistes et sexuelles, partout et peu importe d’où elles viennent. Ce 8 mars, nous rappelons que le Premier ministre illégitime François Bayrou a caché des crimes sexuels sur des enfants, à l’internat privé catholique de Bétharram. Si toute la clique macroniste s’est drapée de violet au moment du procès Mazan, ils sont bien silencieux concernant la complicité de Bayrou dans l’horreur de Bétharram. Nous appelons à la démission immédiate de François Bayrou. Le 8 mars la rue nous appartient. Nous refuserons la présence de groupes nationalistes et racistes protégés et imposés par la police, comme Nous vivrons et Némésis. Relayer la politique israélienne, soutenir le gouvernement Macron ou accuser les immigrés d’être des violeurs est un agenda réactionnaire que nous refusons. S’imposer dans une lutte sans être invités ne rentre pas dans le cadre de la liberté de manifester. Contre l’armement du génocide en Palestine, contre le colonialisme, contre le racisme d’État, Contre la vie chère, contre Macron, Retailleau, Darmanin et Bayrou. De l’argent pour la santé, l’école, la jeunesse, la culture, les services publics, nos retraites les salaires, pas pour armer les guerres impérialistes. »