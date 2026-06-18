Arcellormittal et Stellantis (Poissy 78) : LFI aux côtés des salariés mobilisés

Mardi 16 juin, plusieurs centaines de salariés et de militants se sont rassemblés devant l’usine Stellantis de Poissy à l’appel de la CGT de Stellantis.

Le 23 avril dernier, près de 500 personnes avaient manifesté dans les rues de Poissy en direction de l’usine pour dire non à la fermeture de l’usine Stellantis, la dernière usine de construction automobile d’Île-de-France. Pour la première fois, des députés de la France insoumise étaient présents comme Aurélie Trouvé et Manuel Bompard, aux côtés de nombreux militants insoumis.

« On est en soutien des salariés de Stellantis à Poissy qui sont mobilisés, a déclaré Manuel Bompard à l’Insoumission. Il y a 2 000 emplois sur le site. Il y a 2 000 salariés environ ici et les annonces de la direction menacent de suppression la moitié de ces emplois ce qui est évidemment inacceptable. On exige avec les salariés mobilisés le maintien de tous les emplois ici sur le site de Poissy ».

De nombreuses prises de paroles de syndicalistes CGT du site, de la fédération et d’autres sites automobiles du secteur se sont succédé.

Dans son intervention devant les militants, Manuel Bompard a pointé la responsabilité du gouvernement : « Depuis des années, on assiste à une destruction méthodique de la filière automobile et d’autres filières industrielles. Cela se fait avec la passivité et la complicité des gouvernements successifs qui laissent l’ensemble de ces emplois être détruits. Ils le font avec des objectifs de rentabilité qui priment en permanence sur les objectifs sociaux et humains. Ici on parle d’une entreprise qui touche des millions d’euros d’aides publiques de l’aide au chômage partiel. Parmi les actionnaires de Stellantis, vous avez la Banque publique d’investissement. À aucun moment, le gouvernement n’a tapé sur la table ! C’est insupportable.

Dans un dialogue avec les syndicalistes, il a insisté sur la construction de la « mobilisation qui permettra de changer les choses. Des appels à la solidarité financière ont été lancés. Vous pouvez compter sur nous pour faire tourner les caisses des collègues. À l’Assemblée nationale, on va interpeller le gouvernement sur Stellantis pour demander que l’ensemble des emplois soit préservé ici à Stellantis Poissy et de manière plus générale dans l’ensemble de la filière automobile. Un certain nombre de propositions ont été mises sur la table, il faut alors faire preuve de clarté. Oui il faut conditionner les aides d’État données aux entreprises. Un moratoire sur les suppressions d’emplois ? Nous, on dit il faut l’interdiction des licenciements boursiers. Vous avez dit : il faut porter un projet de réindustrialisation de développement d’une filière automobile française sur la base d’un projet que vous avez travaillé. Oui il faut le soutenir. Voilà ce qu’il faut faire ensemble. Soutien total à votre lutte. Vous pouvez compter sur notre lutte, notre détermination. »