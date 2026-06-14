14 juin, marche à Bruxelles pour « la justice sociale, pas la guerre ! »

Lu sur le site du Parti du travail de Belgique (PTB)

« Nous nous opposons à la militarisation irresponsable de notre société. Nous sommes opposés aux projets de l’Union européenne visant à dépenser 800 milliards d’euros supplémentaires en armement, argent qui est retiré des services sociaux, des soins de santé, de l’éducation, du travail, de la consolidation de la paix, de la coopération internationale, d’une transition juste et de la justice climatique.

Le premier enjeu du 14 juin est clair : peser sur l’Arizona pour l’empêcher d’aller chercher dans la poche des travailleurs, des malades, des pensionnés pour continuer à financer la guerre, et peser sur l’Union européenne et l’OTAN pour qu’elles arrêtent d’augmenter les budgets militaires. Le 14 juin sera le rendez-vous pour toutes celles et tous ceux qui s’opposent aux guerres de Trump et Netanyahou.

Fait particulier avec cette marche, elle est aussi co-organisée par la coalition Stop ReArm Europe, un front de plus de 1 000 organisations dans toute l’Europe. Des syndicalistes de la CGIL italienne, des Commissions ouvrières espagnoles, de la CGT française seront présents. Mais aussi des partis de la gauche européenne, d’Allemagne à l’Espagne.

Une grande mobilisation européenne “No Kings” contre les guerres de Trump a eu lieu le 28 mars à Rome et à Londres. Il y a eu plusieurs grandes grèves des lycéens allemands ces derniers mois contre le service militaire. Et un grand meeting européen aura lieu aussi à Londres le 20 juin, dans un mois de juin marqué par des actions aux quatre coins du continent. »