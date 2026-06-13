« Le Code noir est abrogé, mais la France est toujours à la tête d’un empire colonial »

« Violences d’État et impunité : la France coloniale fidèle à elle-même » Message d’Elie Domota (LKP, Guadeloupe) lu à la conférence, le 30 mai. « Chers camarades, chers amis, la République vient de se rendre compte que le Code noir faisait toujours partie de son arsenal juridique et a procédé à son abrogation et non à son annulation. Tout cela relève d’un enfumage institutionnel destiné à nous donner l’illusion d’être des Français. La Guadeloupe est une colonie et nous, Guadeloupéens, sommes des colonisés. Notre émancipation, notre liberté ne peut se réaliser au sein de la France coloniale. Elle pérennise définitivement les effets du Code Noir car un texte abrogé invalide pour l’avenir mais demeure fondé en droit pour ses applications passées. La France coloniale reste donc fidèle à elle-même : – 1789 : déclaration des droits de l’homme mais esclavage en Guadeloupe avant une première abolition par la lutte en 1794. – 1802 : rétablissement de l’esclavage par la République. – 1848 : deuxième abolition et indemnisation des esclavagistes. Et bien évidemment, dans la colonie, toutes les contestations sociales sont réglées dans le sang. Pour mémoire : – Février 1910, à Saint-François, la milice patronale et la gendarmerie tirent : 3 morts, 6 blessés. – Mars 1910, à Capesterre, la gendarmerie tire : 1 mort et 6 blessés. – Février 1925, à Petit-Canal, les gendarmes tirent : 6 morts. – Février 1952, au Moule, le pouvoir colonial tire : 4 morts et 14 blessés. – Novembre 1985, aux Abymes, meurtre du lycéen Charles-Henri Salin. Le massacre de 1967 est dans toutes les mémoires. Mobilisation des ouvriers du bâtiment. Bilan : plus d’une centaine de morts. Et aujourd’hui encore, malgré la publication du rapport Stora en 2016, ni le ministère de la Justice ni le procureur n’ont pris d’initiative pour enquêter et instruire le dossier. C’est ce mot « massacre » que le rapport Stora utilisera pour décrire les atrocités perpétrées en Guadeloupe. Il permet de disposer d’une meilleure analyse de cette tuerie de masse. Il montre comment l’État a instrumentalisé des mouvements protestataires pour les transformer en groupes terroristes, susceptibles de mettre en cause la sûreté de l’État. Les autorités judiciaires n’ont pas ouvert d’information judiciaire après le massacre. Par contre, elles s’étaient dépêchées d’en ouvrir une sur le GONG. Les familles de victimes étaient dans l’incapacité d’agir car l’État a dissimulé l’identité des victimes des tirs. Mais surtout, tous les procès et toutes les condamnations ont dissuadé les familles de se faire connaître. Elles étaient dans l’impossibilité d’agir. L’État a instauré un régime de terreur. Les autorités ont dissimulé les morts, refusé toute enquête sur le nombre de décès et de blessés. Le parquet avait nécessairement connaissance des faits, au minimum, de la mort de huit personnes par balle. Aucune enquête judiciaire n’a été ouverte. Aucune autopsie n’a été ordonnée. Alors que tous ces documents devaient être judiciaires et publics, ils sont restés politiques et secrets. Les responsables de ces méfaits ont engagé des poursuites contre les manifestants et les militants. Ainsi, en l’absence d’enquête judiciaire, devant la puissance du crime et cette organisation étatique de l’impunité, toute plainte des familles était illusoire et risquée. Les victimes ne disposaient d’aucun recours effectif pour réclamer justice. Après avoir commis ce crime de grande ampleur, les autorités de l’État colonial français ont organisé leur impunité, comme depuis toujours. Des crimes sans coupables. C’est cette même impunité qui plane sur le scandale du chlordécone, sur la mort de Didier Assor, de Claude Jean-Pierre, de Rony Cely, de Liber Argelier et de tant d’autres, tués par des gendarmes et autres personnes détentrices de l’autorité publique, et cela depuis 1635, date d’invasion de la Guadeloupe par les colons français. Cette insupportable impunité de l’État doit prendre fin. L’État, ses agents et ses militaires doivent répondre de leurs crimes. Jistis – vérité pour toutes les victimes de la barbarie coloniale française ! »