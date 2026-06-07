Combattre le racisme, combattre l’impérialisme

« C’était un honneur de vous accueillir ici » Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis « Merci pour votre participation. Comme je l’ai dit en introduction de cette conférence, c’était un honneur de vous accueillir ici. Si je n’ai pas pu participer à l’ensemble de vos échanges, j’en ai eu des retours. Et j’ai envie de dire que la société que nous appelons de nos vœux, avec des femmes et des hommes aussi engagés que vous, a véritablement beaucoup d’espoir à proposer à cette nouvelle génération. Croisons nos expériences pour justement faire en sorte que pour les prochaines générations, vos échanges, par les espérances qu’ils soulèvent, puissent permettre de corriger les inégalités, lutter contre le racisme, lutter contre la xénophobie, qui montent partout. Et c’est pour ça que, à chaque fois que nous aurons la possibilité de vous accueillir ici, ça sera avec plaisir. J’ai envie de dire, ça sera même un devoir. Parce que vous faites honneur au sens humain du terme, parce que nous avons besoin d’hommes et de femmes, de ce cran, de gens qui sont engagés. Les expériences et les témoignages des uns et des autres, finalement, nous rassurent. On sait que ces combats sont extrêmement difficiles. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, il ne faut pas renoncer. Et nous avons deux dates importantes ici pour nous. C’est d’abord le 7 juin, où ici, dans cette ville, nous aurons le lancement de la campagne présidentielle, avec bien sûr Jean-Luc Mélenchon, mais au-delà de ça, ce sont les hommes et les femmes qui viennent de partout, justement pour tracer ce chemin que vous avez ici débattu avec des propositions concrètes. Mais juste après, nous avons aussi assumé le fait de mettre à l’agenda politique la question de la lutte antiraciste. C’est pourquoi, le 21 juin, au cœur de Paris, nous allons faire une marche énorme, exceptionnelle. J’invite bien sûr tous ceux qui peuvent venir de s’associer à ces dynamiques. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues. C’est une manière de dire que pour 2027, alors, l’espoir que vous avez fait naître par vos échanges d’expériences, de vos propositions, c’est ces espoirs-là que nous voulons traduire en actes. Et je l’espère en tout cas pour ce qui me concerne, et pour beaucoup d’entre vous, il est nécessaire d’entrer en 2027, au plus haut niveau de l’État. Parce que si nous continuons à avoir un État qui dysfonctionne, qui tourne le dos quand le racisme est présent, qui parfois même se transforme en complice, alors nous sommes dans une société en danger. Et c’est la raison pour laquelle le 21 juin prochain, je vous invite, chacun et chacune d’entre vous, à venir en masse pour faire une démonstration de force de toutes celles et ceux qui appartiennent à la communauté des antifascistes et des antiracistes. Merci encore à vous et merci à tous ! »