La ministre de la Santé aux soignants exténués : « Buvez de l’eau »

Vendredi 22 mai, Mme Rist, ministre de la Santé a présenté son programme « Santé des professionnels de santé ». Le dossier de presse de 15 pages part du constat inquiétant que les salariés de la santé sont deux fois plus souvent malades que la moyenne des autres salariés.

M me la ministre, dans les médias a mis en avant 13 mesures phare et des prétendues solutions, parmi lesquelles : aller aux WC, penser à s’hydrater, bien manger, prendre des pauses, bien dormir quand on travaille de nuit, (…)