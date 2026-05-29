Grande-Bretagne : « Des livres, pas des bombes ! »

La décision du comité exécutif national du NEU [syndicat national de l’enseignement] fait suite à une consultation indicative prometteuse qui a montré un soutien massif à la grève (90,5 %). La revendication principale est une augmentation salariale supérieure à l’inflation et entièrement financée, ce que le gouvernement n’a pas laissé entendre qu’il accorderait. L’organisme chargé de l’évaluation des rémunérations des enseignants recommande actuellement une hausse de 6,5 % étalée sur trois ans.

Mais l’inflation liée à la guerre contre l’Iran – qui pourrait fortement augmenter au cours de l’été – risque, comme l’a déclaré le secrétaire général du NEU, d’anéantir tout gain « en un missile de croisière Tomahawk ».

Point crucial : le chancelier de (…)