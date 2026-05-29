Grande-Bretagne : « Des livres, pas des bombes ! »

Le syndicat national de l'enseignement a annoncé l’organisaton d’un scrutin en vue d’une grève impliquant plus de 300 000 enseignants et personnels de soutien des écoles publiques en Angleterre. Nous reproduisons des extraits d'un article paru dans "Counterfire".

  • Actualité internationale, Grande-Bretagne
Lors de la grève massive des enseignants en 2023 (photo AFP).
Par Counterfire, Molly Maguire
Publié le 29 mai 2026
Temps de lecture : 2 minutes

La décision du comité exécutif national du NEU [syndicat national de l’enseignement] fait suite à une consultation indicative prometteuse qui a montré un soutien massif à la grève (90,5 %). La revendication principale est une augmentation salariale supérieure à l’inflation et entièrement financée, ce que le gouvernement n’a pas laissé entendre qu’il accorderait. L’organisme chargé de l’évaluation des rémunérations des enseignants recommande actuellement une hausse de 6,5 % étalée sur trois ans.

Mais l’inflation liée à la guerre contre l’Iran – qui pourrait fortement augmenter au cours de l’été – risque, comme l’a déclaré le secrétaire général du NEU, d’anéantir tout gain « en un missile de croisière Tomahawk ».

Point crucial : le chancelier de (…)

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