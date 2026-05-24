Les centres de santé dans le viseur des privatiseurs

2024 : la Croix-Rouge ferme six centres de santé

2025 : la Caisse nationale d’assurance maladie s’attaque aux centres de santé Stalingrad et Réaumur

2026 : la Fondation Saint-Simon veut se débarrasser de ses œuvres

En trois ans, l’accès aux soins dans la capitale a subi et subit des attaques majeures. C’est la conséquence directe de la politique décidée par le gouvernement depuis la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) de 2022.

Cette LFSS 2022 préconise de ne plus financer (ou de restreindre fortement) les structures qui ne s’inscriraient pas dans l’accord national de santé prévoyant que « le versement d’aides financières par l’Assurance maladie varie en fonction du niveau d’engagement de la structure à cet accord national de santé ».

Sont visés notamment les centres de santé à but non lucratif, exerçant des missions et soins de santé publique envers leur patientèle, et qui ne conformeraient pas à la politique décidée par les pouvoirs publics.

Cet accord national de santé incite (sans l’écrire) les structures à développer leur chiffre d’affaires, ce (…)