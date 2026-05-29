Paris : le comité de défense pour le maintien de la fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon vient de se constituer

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En jeu : l’existence même de l’une des dernières structures parisiennes de secteur 1 (où on peut se faire soigner sans dépassement d’honoraires).

Les temps changent à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon à Paris menacée de liquidation.

Rappelons les faits : la fondation d’utilité publique, en partie sous-produit du désengagement de l’État en matière de santé publique et de formation, gère à Paris 65 structures dans les domaines de la santé, de la petite enfance au grand âge, 35 crèches, 100 000 patients dans les structures de soin dont plusieurs centres médicaux de secteur 1. Mille étudiantes et étudiants sont formés chaque année. 1 800 emplois sont directement menacés. En résumé : il s’agit ni plus ni moins, et après les attaques portées ces dernières années à Paris, de l’une des dernières structures parisiennes de secteur 1 si l’on veut se faire soigner sans dépassement d’honoraires (voir Informations ouvrières, nos 909 et 910).

Tout semblait se passer comme si aucune autre solution que la vente à la découpe (surtout les structures « profitables ») n’était en vue, c’est-à-dire la soumission directe à la politique délibérée d’un gouvernement qui vient d’un claquement de doigts de faire voter un rallongement de 36 milliards d’euros à la loi de programmation militaire (LPM). 36 milliards pris directement sur les budgets de la santé et de l’école notamment. Mais telle n’est pas été la position des récents élus parisiens de la France insoumise, qui ont préconisé le soutien total aux personnels.

Menace de vente à la découpe

Un premier rassemblement de 300 participants au ministère de la Santé, le 6 mai, a porté les revendications, celles permettant le rassemblement de tous : le maintien des activités en secteur 1, le maintien de la fondation et de tous ses emplois. Un premier piton donc posé par la mobilisation à laquelle ont pu participer des représentants des unions départementales CGT et FO notamment, des élus du CSE de la fondation.

Où en est-on à présent ? Depuis ce rassemblement, des tentatives multiples, comme la mise en place d’une « association » chargée de prospecter les structures « rentables » pour une sorte de vente à l’encan, ou encore la non-prise en compte d’une expertise (obligatoire) à la demande des élus du CSE, sont allées bon train alors que le tribunal vient de prolonger la « période d’observation » officiellement, donc avant la liquidation.

C’est la raison pour laquelle des élus, des syndicalistes, avec des usagers et des élus au CSE ont décidé d’en appeler à la réunion de constitution du comité ce lundi 25 mai à l’hôpital Tenon afin de passer à la vitesse supérieure.

Les présents, après un tour de table avec parmi eux des personnels de crèche, de centres médicaux, des syndicalistes parisiens CGT et FO et des usagers (rappelons que parmi les 100 000 usagers la grande majorité est sans autre solution et donc en danger) ont acté le comité de défense dans un communiqué (lire ci-dessous).

Le comité de défense prévoit une grande réunion parisienne vers le 22 juin.